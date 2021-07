Duell der Erzrivalen im Finale der Copa America: Argentinien und Brasilien kämpfen um den Titelgewinn. So könnt Ihr das Endspiel heute live im TV und Livestream verfolgen.

Sie wurden in der Vorrunde jeweils Sieger ihrer Gruppen und messen sich jetzt im Finale: Argentinien und Brasilien kämpfen im direkten Duell um den Gewinn bei der Copa America. Hier bekommt Ihr die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Copa America Finale, Argentinien vs. Brasilien: Termin, Ort

Wird Brasilien zum insgesamt zehnten Mal den Titel holen oder feiert Argentinien den 15. und damit ersten Triumph bei der Südamerika-Meisterschaft seit 1993? Diese Frage klärt sich in der Nacht vom heutigen Samstag (10. Juli) auf den morgigen Sonntag (11. Juli). Ab zwei Uhr mitteleuropäischer Zeit begegnen sich die Erzrivalen im Endspiel.

Austragungsort ist das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro, in dem die deutsche Nationalmannschaft 2014 im Finale der Weltmeisterschaft den Titel gewonnen hatte - gegen Argentinien (1:0 n. V.). Unglücklicherweise werden wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer der Partie vor Ort beiwohnen dürfen.

Copa America Finale: Argentinien vs. Brasilien heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird es das Aufeinandertreffen zwischen den Superstars um Lionel Messi und Neymar in Deutschland nicht zu sehen geben, dafür aber immerhin im Pay-TV. Der Sender Sportdigital hat sich die Rechte an der Copa America gesichert und überträgt demzufolge das Endspiel exklusiv in voller Länge. Los geht es um 1.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anstoß.

Praktisch: Wer diesen Dienst einfach nur für dieses eine Spiel wahrnehmen möchte, kann sich einen Tagespass kaufen. Das 24-Stunden-Ticket kostet 2,99 Euro. Sportdigital bietet aber auch andere Abo-Modelle an: ein Monatspass (30 Tage) für 4,99 Euro oder Jahrespass für 44,99 Euro (ein Jahr). Vorab könnt Ihr Sportdigital einen Monat lang kostenlos testen.

Der Sender hält für Euch zu Argentinien gegen Brasilien auch einen Livestream bereit. Auch auf diesem Wege werdet Ihr das Endspiel also verfolgen können.

Copa America Finale: Argentinien vs. Brasilien heute live im TV und Livestream - Wege ins Finale

Die Vorrunde der Copa America bestand aus zwei Gruppen mit je fünf Nationen. Zur K.o.-Phase schieden erst einmal nur die beiden Letztplatzierten der beiden Tabellen aus, weiter ging es dann mit dem Viertelfinale. Brasilien bezwang dort Chile 1:0, Argentinien siegte gegen Ecuador deutlich 3:0.

Im Halbfinale wurde es für die "Albiceleste" schließlich deutlicher enger, erst nach Elfmeterschießen triumphierte sie gegen Kolumbien (4:3 n. E.). Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gibt es bei dem Turnier nicht. Die "Selecao" gewann erneut 1:0, diesmal gegen Peru.

Der Star der Copa America ist bisher der momentan vereinslose Lionel Messi. Der Kapitän der Argentinier kommt nach sechs Einsätzen auf vier Tore und fünf Vorlagen. Mit der Nationalmannschaft räumte der 34-Jährige noch keinen einzigen Titel ab.

Copa America: Die Sieger der vergangenen Jahre