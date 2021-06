CAS reduziert Sperre für nigerianischen Fußball-Trainer

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die vom Weltverband FIFA verhängte lebenslange Sperre für den nigerianischen Fußball-Trainer Samson Siasia auf fünf Jahre reduziert. Die Geldstrafe für den Coach in Höhe von 45.000 Euro wurde komplett gestrichen.

Siasia hatte Verhandlungen über Spielmanipulationen geführt, die allerdings nicht umgesetzt wurden. Daraufhin hatte die FIFA im Jahr 2019 ihre Strafen ausgesprochen, die nun zu einem großen Teil revidiert wurden.

Der 53 Jahre alte Siasia hatte 1994 als Spieler selbst noch mit Nigeria an der WM in den USA teilgenommen. 2008 führte er die Super-Adler als Trainer zur olympischen Silbermedaille in Peking (0:1 im Endspiel gegen Argentinien).

2011 wurde er nach der verpassten Qualifikation für den Afrika-Cup entlassen. 2014 kehrte er in die U23 der Nigerianer zurück und leitete zwischen Februar und August 2016 erneut das Training der ersten Mannschaft.