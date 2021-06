Real Madrid: Manchester United, Chelsea und PSG sind scharf auf Raphael Varane

Raphael Varane ist heiß begehrt. Noch weiß der französische Nationalspieler aber nicht, ob er Real Madrid nach zehn Jahren verlassen möchte.

Drei europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an einer Verpflichtung von Weltmeister Raphael Varane. Die englischen Giganten Manchester United und FC Chelsea wollen den Franzosen ebenso von Real Madrid loseisen wie Ligue-1-Vizemeister Paris Saint-Germain. Nach Informationen von SPOX und Goal hat Varane allerdings noch nicht entschieden, wie es für ihn in der neuen Saison weitergeht.

Der 28-Jährige steht bei Real noch bis 2022 unter Vertrag. Wechselspekulationen um ihn kursieren seit Monaten. Varane will sich aber zunächst auf die Europameisterschaft mit der Equipe Tricolore konzentrieren, ehe er die Entscheidung fällt, ob er den spanischen Rekordmeister verlässt.

Real Madrid: Raphael Varane kam 2011 aus Lens

Entgegen anders lautender Medienberichte hat Varane in Madrid bisher nicht um seine Freigabe gebeten und auch eine Vertragsverlängerung ist noch immer möglich.

Real möchte Varane, der zuletzt im Herbst 2017 ein neues Arbeitspapier unterzeichnete, derweil grundsätzlich gerne halten. Vor allem, weil mit Sergio Ramos dessen langjähriger Nebenmann in der Innenverteidigung zur kommenden Spielzeit ablösefrei wechseln wird.

Varane heuerte 2011 für zehn Millionen Euro Ablöse in der spanischen Hauptstadt an. Er kam damals von RC Lens. Für die Blancos absolvierte er seitdem 360 Spiele und feiert große Erfolge. Unter anderem gewann der Abwehrspieler viermal die Champions League und drei spanische Meisterschaften. In der letzten Saison absolvierte Varane für Real 41 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen.