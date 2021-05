Super League: Barca, Juventus und Real Madrid klagen UEFA an und sprechen von "inakzeptablen Drohungen"

Der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin haben in einem gemeinsamen Statement am Samstag auf die drohenden Disziplinarmaßnahmen seitens der UEFA aufgrund ihrer Pläne zur Gründung einer europäischen Super League geantwortet und schwere Vorwürfe gegen den Verband erhoben.

Die UEFA droht den drei "Unverbesserlichen" mit härtesten Erziehungsmaßnahmen, doch das unbelehrbare Super-League-Trio bleibt aufsässig - und spielt dem Kontinentalverband den nächsten Streich. In einer gemeinsamen Erklärung, die einem massiven Gegenangriff gleichkommt, attackieren Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin den Dachverband. Ihre unmissverständliche Botschaft: Wir sind die Guten - und bleiben stur.

Der europäische Klub-Hochadel habe mit der Gründung der Reichenliga lediglich "zum Wohle des Fußballs" gehandelt und spüre "die Verpflichtung, durchzuhalten", teilte er mit. Ganz anders die UEFA: Der Verband verweigere sich weiterhin jeglichen Diskussionen über die zunächst krachend gescheiterten Super-League-Pläne, hieß es. Stattdessen kämen nur "inakzeptable Drohungen und fortgesetzter, unerträglicher Druck".

Außerdem, so wird behauptet, sei der UEFA wie dem Weltverband FIFA doch bereits gerichtlich untersagt worden, gegen die Gründung der neuen Eliteklasse vorzugehen. Eine Äußerung, die kaum unwidersprochen bleiben und die Debatte weiter anheizen dürfte.

Real, Barca und Juventus betonen, dass die ursprünglich zwölf Super-League-Klubs ihr Vorhaben immer nur unter der Maßgabe der Zustimmung durch "UEFA und/oder FIFA" hatten umsetzen wollen. Auch sei nie geplant gewesen, die jeweiligen nationalen Ligen zu verlassen. Des weiteren wiederholen sie ihre altbekannten, von Fans weltweit kritisierten Argumente für ihre Pläne: Finanzielle Stabilität in schweren Zeiten, ein Solidarfonds für kleinere Klubs, mehr Aufmerksamkeit auch für den Frauenfußball.

© getty

Super League: UEFA droht mit Sanktionen gegen Abtrünnige

Die UEFA hatte am Freitagabend mitgeteilt, gegen die drei Vereine aus Spanien und Italien mit aller juristischen Härte vorgehen zu wollen, weil diese sich "bisher geweigert haben, der so genannten Super League abzuschwören". Die Angelegenheit werde an die zuständigen Disziplinarorgane weitergeleitet. Dem wirtschaftlich angeschlagenen Trio um Champions-League-Rekordsieger Real drohen massive Strafen.

Die anderen Gründungsmitglieder der Totgeburt Super League haben dagegen wohl in einem Canossagang Buße getan. "Im Geiste der Versöhnung und zum Wohle des europäischen Fußballs" hätten die neun Reumütigen eingeräumt, dass das Projekt "ein Fehler war", teilte die UEFA mit. Die Klubs entschuldigten sich bei den Fans, den nationalen Verbänden, Ligen, den anderen Vereinen und dem Kontinentalverband. Und: Neben der Verpflichtung zu einem finanziellen Ausgleich garantierten sie, "jegliche vertragliche Vereinbarung mit der Super League zu lösen".

Namentlich handelt es sich um die sechs englischen Klubs FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea sowie um AC und Inter Mailand aus Italien und Atletico Madrid. City und Chelsea bestreiten am 29. Mai das Finale der "UEFA Champions League".

"Die Kreatur von Perez und Agnelli wurde getötet": Internationale Pressestimmen zum Aus der European Super League © IMAGO / PA Images 1/16 Die Super League ist Geschichte - so schnell, wie sie gegründet wurde, so schnell ist sie auch wieder verschwunden. SPOX zeigt euch die internationalen Pressestimmen zum Aus der European Super League. © getty 2/16 ENGLAND - Daily Mail: "Die Gier wurde besiegt. Die gierigen Fußballbosse wurden in der Nacht gezwungen, ihre Pläne für eine abtrünnige Liga aufzugeben, nachdem es zu Fanprotesten kam. Manchester City und Chelsea haben dramatisch das Handtuch geworfen." © getty 3/16 Sun: "Auf Wiedersehen. Ein Sieg für die Fans. Die FA, UEFA und Premierminister Boris Johnson haben sich dem Freudenchor angeschlossen, während ManU bestätigte, dass der stellv. Vorstandsvorsitzende Ed Woodward den Verein am Jahresende verlässt." © getty 4/16 The Guardian: "Die Fans jubeln. Chelsea und Manchester City haben dramatisch ihren Rückzug aus dem Wettbewerb angekündigt, als sie von dem Widerstand der Fans und der Regierung überrascht worden sind." © getty 5/16 Mirror: "Neue Hoffnung für den Fußball. ManCity und Chelsea haben ihren Ausstieg aus der Super League in der letzten Nacht bestätigt. Prinz William und Boris Johnson waren unter denen, die sich gegen die Pläne der Milliardäre ausgesprochen haben." © getty 6/16 ITALIEN - Corriere della Sera: "Super-Flucht von der Super-Liga, die noch nicht geboren ist und bereits bröckelt. Die englischen Klubs zittern vor der Aussicht eines Gesetzes, um das Projekt zu stoppen. Der Fußball der Eliten hat keine Zukunft." © getty 7/16 Gazzetta dello Sport: "Die Superliga überlebt nicht mehr als 48 Stunden und stellt einen einmaligen Rekord auf: Sie hat die Opposition der Politik, des EU-Parlaments, der sportlichen Institutionen sowie aller Medien, der Tifosi und Spieler geweckt." © getty 8/16 Corriere dello Sport: "Ein extremer Versuch, eine Allianz zu kitten, die bereits in die Brüche gegangen ist, ist gescheitert. Politik, sportliche Institutionen und Tifosi haben in weniger als 48 Stunden die Kreatur von Perez und Agnelli getötet.“ © getty 9/16 Tuttosport: "Agnellis Projekt zerbröselt. Der tödliche Hieb kommt von dem reichstem Markt, dem englischen, wo die Umsätze undenkbar sind. Ein rechtlicher Kampf wäre voller Risiken, der Imageschaden bei den Fans zu groß." © getty 10/16 La Repubblica: "Ein verzweifelter Schritt, der verheerende Folgen haben könnte. Zwölf Klubs, in einer enormen Verschuldung vereint, haben 48 Stunden lang den europäischen Fußball in Schach gehalten. Doch die Flucht vor der UEFA ist gescheitert." © getty 11/16 SPANIEN - Sport: "Die Super League bricht auseinander. PSG und Bayern weigern sich ebenfalls, daran teilzunehmen, weswegen das von Florentino Perez angeführte Projekt eine Totgeburt erleidet." © getty 12/16 Marca: "Super Lächerlichkeit. Der Druck der englischen Fans mit dem Aufschrei 'der Fußball gehört den Fans' erlegt die pharaonische Super League. Real, Atletico und Barca stecken jetzt in der Bredouille. Die Super League ist tödlich verletzt." © getty 13/16 AS: "England bringt die Super League zum Platzen. Ihre Entscheidung wurde nachts nach einer Konferenz aller zwölf beteiligten Vereine bekannt. Auch diverse bekannte Spieler wie De Bruyne oder Milner stellten sich gegen die Super League." © getty 14/16 El Mundo Deportivo: "BREXIT. Die englischen Klubs, angeführt von Manchester City, ziehen sich zurück und nehmen das Projekt von Florentino Perez auseinander. Es scheint der Todesstoß für diesen Wettbewerb zu sein." © getty 15/16 FRANKREICH - L'Equipe: "Das ist Fußball! Am Ende eines Tages, an dem Fans, Trainer und Spieler in England gegen den Verrat der Klubeigentümer zusammenstanden, gaben Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United und Chelsea auf." © IMAGO / PA Images 16/16 Le Figaro: "Das Projekt der Super League ist nach dem Rückzug der englischen Vereine tot geboren. Die Organisatoren sind jedoch noch nicht entwaffnet. Das in den Medien, von Spielern und der Fans kritisierte elitäre Projekt schwebt im Dunkeln."

Die genannten Klubs werden insgesamt 15 Millionen Euro für die Förderung des Jugend- und Breitenfußballs spenden, teilte die UEFA mit. Außerdem müssen sie ihr fünf Prozent der Einnahmen aus einer Europapokalsaison für eine Neuverteilung überlassen.

Sollten Liverpool und Co. erneut umfallen und wieder mit den "Unverbesserlichen" gemeinsame Sache machen, wäre unter anderem eine Strafzahlung von 100 Millionen Euro fällig. Real und Co. beeindruckt das wenig: Sie wollen weiter kämpfen - für die aus ihrer Sicht gerechte Sache.