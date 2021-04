Juventus-Boss Andrea Agnelli erklärt Super League für gescheitert

Die viel diskutierte Super League wird es nicht geben. Dies gab Hauptinitiator und Juventus-Präsident Andrea Agnelli gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zu.

Auf die Frage, ob der Wettbewerb nach dem Abschied aller sechs englischen Klubs trotzdem stattfinden könnte, sagte er: "Um ganz ehrlich zu sein: Nein, das ist offensichtlich nicht der Fall."

Demnach werden die Pläne für die neue Eliteliga im europäischen Fußball nach dem Rückzug der sechs englischen Teams verworfen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin öffnete den Vereinen bereits die Tür für die Rückkehr in die Wettbewerbe der Europäischen Fußball-Union.

Gegenüber Reuters betonte Agnelli, dass Änderungen im europäischen Fußball weiter notwendig seien, er bereue den Versuch nicht, die Super League aus der Taufe zu heben: "Ich bin weiter von der Schönheit des Projekts überzeugt." Man hätte so den besten Wettbewerb der Welt geschaffen. "Aber zugegebenermaßen ... naja, ich glaube nicht, dass das Projekt immer noch am Laufen ist."

Außerdem verriet er, dass sich weitere Klubs der Super League hätten anschließen wollen: "Ich werde nicht verraten, wie viele Vereine mich in nur 24 Stunden kontaktiert und gefragt haben, ob sie mitmachen können. Vielleicht haben sie gelogen, aber eine Reihe an Klubs hat gefragt, was sie tun müssen, um dabei zu sein." In seinen Augen hätte vor allem die Drohung der britischen Regierung, sich einzuschalten, die englischen Klubs zum Rückzug bewegt - eine Abkehr von der Premier League sei womöglich als Angriff auf die Brexit-Politik gesehen worden.

Agnelli: "Glaube nicht, dass unsere Branche besonders ehrlich ist"

Auf die Frage, ob er die Art und Weise bereue, wie die Super League in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an der UEFA vorbei gegründet worden war, entgegnete Agnelli: "Wenn Sie mir einen anderen Weg zeigen können, solche Projekte zusammenzustellen ... Wenn man um Erlaubnis gefragt hätte, hätte man ein solches Unterfangen niemals ausführen können."

Beziehungen würden sich mit der Zeit eben ändern, er sei sich sicher, dass man immer noch miteinander reden könne: "Ich glaube nicht, dass unsere Branche generell besonders ehrlich, vertrauenswürdig oder verlässlich ist."

Die englischen Topklubs FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und der FC Chelsea hatten sich am Dienstagabend von den Plänen distanziert. Atletico Madrid und Inter Mailand schlossen sich den englischen Vereinen am Mittwochmorgen an und teilten ihren Verzicht auf die Teilnahme mit.

Von den Gründungsmitgliedern der Super League haben nur Real Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin und der AC Mailand bislang auf einen offiziellen Rückzug verzichtet.