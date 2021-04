Super-League-Klubs droht Ausschluss aus der Champions League: Chance für FC Bayern und BVB?

Zwölf europäische Topklubs haben die Gründung einer Super League beschlossen und ein Erdbeben im internationalen Fußball ausgelöst. Die Vereine gehen damit auf Konfrontationskurs zur UEFA und ihrer Reform der Champions League. Könnten Real Madrid, Manchester City und der FC Chelsea aus der laufenden Saison der Königsklasse ausgeschlossen werden? Und welche Folgen hätte das für den FC Bayern München und Borussia Dortmund?

UEFA-Präsident Ceferin machte am Montag auf einer Pressekonferenz klar und deutlich, die härteste mögliche Gangart zu wählen. "Wir sind noch dabei, die Situation zu bewerten mit unseren Anwälten, darum ist es noch ein bisschen zu früh, die Antwort zu geben", sagte Ceferin: "Aber wir werden alle Sanktionen verhängen, die wir verhängen können. Meiner Meinung nach sollten sie so früh wie möglich von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Und die Spieler auch."

Wie SPOX und Goal aus UEFA-Kreisen bestätigt würde, ist für den Dienstag ein erstes Meeting angesetzt, bei dem über einen sofortigen Ausschluss der noch in den K.o.-Runden der europäischen Wettbewerbe vertretenen Super-League-Teilnehmer beraten werden soll.

In der Champions League sind noch Chelsea, Real Madrid und Manchester City dabei, in der Europa League beträfe dies Manchester United und den FC Arsenal. Wie die Wettbewerbe bei einem Ausschluss der Fans beendet würden (Abbruch? Nachrücker?) ist noch völlig offen.

Jesper Möller (57), des dänischen Verbandes und Mitglied des UEFA-Exekutiv-Komitees, sagte bei DR Sporten: "Am Freitag findet eine außerordentliche Sitzung des Exekutiv-Komitees statt. Dort habe ich die Erwartung, dass die 12 Vereine rausgeworfen werden." Und weiter: "Die Vereine gehen raus. Und ich gehe davon aus, dass dies am Freitag geschehen wird. Dann muss man sehen, wie man die Champions League beendet."

Super League: Die Finanzen und Herkunft der 12 Teilnehmer © getty/SPOX 1/24 12 Klubs haben die europäische Super League gegründet. SPOX stellt die Klubs vor und welche Eigentümer hinten den Vereinen stehen (Quelle: SID). © getty 2/24 MANCHESTER UNITED: Einst ein Verein von Eisenbahn-Arbeitern, gegründet als "Newton Heath L and Y Railway Football Club" (ab 1878), inzwischen ein weltweit operierender Konzern (seit 1902 Manchester United). © getty 3/24 Seit 2003 in Besitz der US-Unternehmerfamilie Glazer, Malcolm Glazer übertrug ManUnited vor seinem Tod 2014 an seine sechs Kinder, die auch den NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers besitzen. United-Umsatz zuletzt: knapp unter 600 Millionen Euro. © getty 4/24 FC LIVERPOOL: Unglaublich stark lokal verwurzelt, besonders durch die Hillsborough-Katastrophe von 1989 und die jahrzehntelange Aufarbeitung. Gegründet 1892 vom Brauereibesitzer John Holding. 2007 von Amerikaner für 700 Millionen Euro verkauft. © getty 5/24 FC ARSENAL: Gegründet 1886 als Dial Square (Werkstattname) von Rüstungsarbeitern der "Royal Arsenal" im Südosten Londons - daher der Spitzname Gunners. 2007 übernahm der Milliardär Stan Kroenke erste Anteile, seit 2013 ist er Mehrheitseigentümer. © getty 6/24 Kroenke ist Mitbesitzer der NFL-Franchises Los Angeles Rams, ihm gehören zudem die Colorado Avalanche aus der NHL und die Basketballer der Denver Nuggets. Laut Forbes ist Arsenal mit 2,8 Milliarden Euro die Nummer acht der wertvollsten Fußball-Klubs. © getty 7/24 FC CHELSEA: 1905 von Brüdern gegründet, sind The Blues ein Vorreiter der Investoren-Klubs: Der russische Milliardär Roman Abramowitsch kaufte den Londoner Verein 2003 und schob ihn mit gewaltigen Investitionen Richtung internationaler Spitze. © getty 8/24 Der Oligarch hat weit mehr als eine Milliarde Euro in den Verein gepumpt, zuckte aber 2018 auch wegen politischer Verwicklungen beim Bau eines neuen Stadions zurück. Trainiert von Thomas Tuchel, Umsatz zuletzt: knapp unter 500 Millionen Euro. © getty 9/24 TOTTENHAM HOTSPUR: Gegründet 1882 von ein paar Schuljungen um einen gewissen Bobby Buckle als "Hotspur Football Club". Im Februar 2001 übernahmen der Milliardär Joe Lewis und sein Partner Daniel Levy die Mehrheit an den Spurs. © getty 10/24 Mittlerweile besitzen sie 85 Prozent der Anteile, der Rest befindet sich in Streubesitz. 2019 zog der Klub von der White Hart Lane ins Hotspur Stadium (Gesamtkosten inkl. Büro- und Wohngebäude: 1,4 Mrd. Euro) um. Der Umsatz betrug zuletzt 446 Mio. Euro. © getty 11/24 MANCHESTER CITY: Gegründet 1880 als West Gordon Saint Marks, 1894 umbenannt in Manchester City FC. Die Citizens gehören seit 2008 der City Football Group, einer Firma aus Abu Dhabi (86,21 Prozent) sowie einer Firma aus China (13,79 Prozent). © getty 12/24 Im November 2019 erwarb die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake Partners zehn Prozent der Anteile, ADUG hält seitdem noch 78 Prozent, CMC zwölf Prozent. Der Umsatz von Manchester City lag zuletzt bei 549 Millionen Euro. © getty 13/24 JUVENTUS TURIN: 1897 von 13 Studenten eines Turiner Gymnasiums gegründet, avancierte Juve in den 30er Jahren erstmals zum Serienmeister. Ein Manipulationsskandal und der daraus resultierende Zwangsabstieg warfen die Turiner 2006 finanziell zurück. © getty 14/24 Seit 2001 ist der Klub neben Lazio und AS Rom eines von drei an der ital. Börse notierten Fußballunternehmen und liegt bei einem Wert von rund 1,42 Mrd. US-Dollar. Die niederländische Investmentgesellschaft Exor besitzt fast zwei Drittel. © getty 15/24 AC MAILAND: Der 1899 als Arbeiterverein gegründete Klub ist längst ein italienisches Fußballunternehmen. Im Vergleich zum Stadtrivalen Inter gilt der Klub als Nobelverein. 1986 übernahm der italienische Unternehmer Silvio Berlusconi die Aktienmehrheit. © getty 16/24 Bis 2004 war er dort Präsident. Im August 2016 wurden sämtliche Anteile an eine chinesische Investorengruppe verkauft. Zwei Jahre später übernahm dann eine US-Investmentgesellschaft die Mehrheit. Ende 2019 betrug der Umsatz rund 241 Millionen Euro. © getty 17/24 INTER MAILAND: Der "FC Internazionale Milano" wurde 1908 gegründet. Von 1995 bis 2013 war der Großunternehmer Massimo Moratti Haupteigentümer und Präsident, dann übernahm der indonesische Geschäftsmann Erick Thohir die Mehrheit. © getty 18/24 Drei Jahre später sicherte sich der chinesische Industriekonzern Suning Commerce für rund 270 Millionen Euro knapp 69 Prozent der Anteile. Das Geschäftsjahr 19/20 schloss Inter mit Verlusten von 102 Millionen Euro ab. Umsatz: Rund 292 Millionen Euro. © getty 19/24 FC BARCELONA: Der Schweizer Joan Gamper gründete 1899 den "Football Club Barcelona", um anders als die wenigen bis dato existierenden katalanischen Fußballklubs auch Ausländer aufzunehmen. 20/24 Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten unterzeichnete der Klub im Dezember 2010 erstmals einen Trikotsponsorenvertrag mit "Qatar Sports Investments". 2019/20 betrug der Umsatz rund 855 Millionen Euro, 1,058 Milliarden waren prognostiziert. © getty 21/24 REAL MADRID: Als Ende des 19. Jahrhunderts in Madrid lediglich ein kleiner Verein Fußball betrieb, organisierte sich eine Gruppe von Spielern unter dem Namen "Madrid Foot Ball Club" mit Spielen auf Wiesen und Hinterhöfen. © getty 22/24 Ab 2000 führte Florentino Perez Real aus der wirtschaftlichen Krise, unter anderem durch den Verkauf des Vereinsgeländes. 2005 waren die Madrilenen erstmals der weltweit umsatzstärkste Fußball-Klub der Welt. Umsatz zuletzt: 681,2 Millionen Euro. © getty 23/24 ATLETICO MADRID: Atletico ging 1903 aus dem Verein "Athletic de Bilbao" hervor. Nachdem die Akteure aus Bilbao bei einem Spiel im Copa del Rey keinen einzigen Madrilenen berücksichtigt hatten, gründeten diese kurzerhand einen eigenen Verein. © getty 24/24 Sportmanager Miguel Angel Gil Marin hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile, jeweils rund 20 Prozent liegen beim derzeitigen Präsidenten Enrique Cerezo und dem chinesischen Unternehmen Wanda Madrid Investment. Umsatz 2020: Rund 332 Millionen Euro.

Es ist also noch offen, welche Folgen ein Rauswurf der abtrünnigen Klubs hätte. Könnte PSG als einzig verbliebener Klub direkt zum Champion gekürt werden? Oder wird die CL-Saison ohne Champion beendet? Beides kaum vorstellbar, schließlich fielen dann die verbliebenen Spiele, deren TV-Rechte teuer verkauft sind, ins Wasser.

Eine andere Möglichkeit wäre, ausgeschiedene Klubs nachrücken zu lassen: Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem FC Porto waren drei Teams im Viertelfinale ausgeschieden, die nicht zur Super League gehören - mit PSG wäre damit ein Halbfinale möglich. Allerdings wären enorme logistische Hürden zu überwinden, schließlich stehen die Halbfinals schon in einer Woche auf dem Plan. Kommt es am Freitag zum Ausschluss, blieben gerade einmal vier Tage Zeit, um am Dienstagabend ein neues Halbfinale auszutragen.