Zlatan Ibrahimovic kämpft bei Pressekonferenz mit den Tränen

Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic kehrt nach knapp fünf Jahren in die Nationalmannschaft zurück. Bei einer Pressekonferenz reagierte der 39-Jährige emotional und musste sogar mit den Tränen kämpfen, nachdem er zur Reaktion seiner Söhne auf die Nominierung gefragt worden war.

"Ich hab zwei Kleine zu Hause, die den Ball durch die Gegend kicken. Meine Frau sagt ihnen, dass sie aufhören sollen, aber ich sage: Nein, wir können Dinge ersetzen, wenn sie kaputt gehen. Vincent hat wirklich geweint, als ich gegangen bin", sagte der Stürmer über seinen zwölfjährigen Sohn (die emotionale PK im Video).

Für einen Moment hielt der Stürmer der AC Milan inne und hielt sich die Hand vor das Gesicht, ehe er sagte: "Aber jetzt ist es ok." Vielmehr richtete er den Fokus auf das Sportliche, erstmals spielen könnte er am Donnerstag in der WM-Qualifikation gegen Georgien (ab 20.45 Uhr live auf DAZN).

"Für das Nationalteam zu spielen, ist das Größte, was du als Fußballer tun kannst." Ibrahimovic habe das Team stets verfolgt, seinen Wunsch, den Kollegen zu helfen, könne er nun endlich wieder wahrnehmen. "Es klingt so, als wäre ich einfach nur glücklich hier zu sein - aber ich bin hier, um Resultate zu erzielen. Was ich hier sage bedeutet nichts, wenn ich keine Resultate bringe."

Bei seinem Comeback wird er die Nummer elf tragen, die ihm Alexander Isak überlässt. "Ich habe ihn gefragt, ob ich die Nummer bekommen kann. Und er hat mir das OK gegeben, aber nur, wenn er die Nummer innerhalb der nächsten sechs oder sieben Jahre wieder zurückbekommt."

Die Gründe für seine Rückkehr? Nach einem Gespräch mit Nationaltrainer Janne Andersson habe man "das entschieden haben, was das Beste für Schweden ist". Er habe "dem Trainer versprochen, dass ich entscheidend sein werde - und das muss ich nun beweisen. Wenn ihr mich fragt, bin ich der Beste der Welt. Doch das hilft hier gerade nicht."