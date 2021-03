Rurik Gislason bei Let's Dance: Sexsymbol, Gin-Liebhaber - und jetzt Tänzer - der Hype-Train fährt wieder

Seine Karriere als Fußballer hat er bereits beendet, dennoch sorgt Rurik Gislason erneut für Aufsehen - mit der Teilnahme an einer TV-Show.

Für Rurik Gislason wird es langsam zur Gewohnheit, dass um seine Person ein riesiger Hype entsteht - in letzter Zeit aber immer weniger aufgrund seiner Fähigkeiten als Fußballer. 2018 wurde der Isländer während der Weltmeisterschaft innerhalb kürzester Zeit zum Star im Internet, knapp drei Jahre später steht er erneut im Rampenlicht der Boulevardpresse.

Grund dafür ist die Teilnahme an der Tanzshow "Let's Dance", wo ihm bereits nach kürzester Zeit beste Kritiken ausgestellt werden. "Wenn du Gas gibst, kannst du der beste Tänzer werden, den wir bei 'Let's Dance' je hatten", urteilte beispielsweise Jurorin Motsi Mabuse. Doch neben seinen Tanzskills gibt es noch einen weiteren Aspekt, der den Hype um Gislason verstärkt: Er gefällt vielen Frauen.

Sucht man während der Shows auf Twitter nach #RurikGislason, finden sich unzählige Posts, in denen der 1,84 Meter große Isländer fast schon angehimmelt wird. "Wie kann ein einziger Mann so gut aussehen?", "Eigentlich könnte man Rurik schon den Pokal überreichen und einfach den Rest der Staffel nur noch ihn zeigen" oder "Oh mein Gott! Der Typ hat was, diese Augen ..." sind hierfür nur ein paar Beispiele.

Sucht man hingegen nach Posts, bei denen es um den Fußballer Gislason geht, tut man sich unfassbar schwer. Seit seiner WM-Teilnahme vor drei Jahren kam von ihm auf dem Platz auch nicht mehr allzu viel.

Rurik Gislason: Karriereende nach Zoff in Sandhausen

Dass er im November seine Karriere im Alter von 32 Jahren beendete, haben die wenigsten mitbekommen. Nach dem Turnier in Russland schnürte Gislason seine Schuhe weiterhin für den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga.

Dort rückte er jedoch immer mehr ins zweite Glied, stand in der Saison 2019/20 nur noch 13-mal auf dem Platz. Folglich boten ihm die Sandhäuser auch keine Vertragsverlängerung an, weshalb der rechte Mittelfeldspieler ab Juli ohne Arbeitgeber dastand und wenige Monate später seine Laufbahn ganz beendete.

"Ich habe schon vor einiger Zeit beschlossen, dass ich aufhören werde", äußerte er sich damals gegenüber Medienvertretern seines Heimatlandes. "Das ist ein großer Schritt für mich, und ich schließe nicht aus, dass ich die Schuhe irgendwann noch einmal anziehe. Aber nicht jetzt."

Der Abschied aus Sandhausen ging mit jeder Menge Nebengeräusche über die Bühne. Den damaligen SVS-Trainer Uwe Koschinat bezeichnete Gislason unter anderem als "verdorbenen Charakter", weil dieser ihn angeblich unberechtigterweise vom Mannschaftstraining ausgeschlossen habe.

© getty Seine Karriere begann Rurik Gislason beim FC Kopenhagen. Dort gewann er sogar die Meisterschaft und den Pokal.

Rurik Gislasons unwürdiger Abschied beim SV Sandhausen

Der Konter des Klubs ließ nicht lange auf sich warten: "Wer eine Saison wie Rurik hinter sich hat, sollte besser in sich gehen, als auf diese Weise nachzutreten", sagte der sportliche Leiter Mikayil Kabaca der Rhein-Neckar Zeitung.

Ausgelöst wurden die Differenzen wohl durch einen genehmigten Sonderurlaub während der Coronapause, von dem der Spieler Vereinsangaben zufolge "in einer desolaten körperlichen Verfassung zurückkam. Hätten wir ihn mit der Mannschaft trainieren lassen, wäre die Verletzungsgefahr groß gewesen". Gislason kam tatsächlich nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht mehr zum Einsatz.

Seinen fußballerischen Durchbruch schaffte er einst in Dänemark, wo er sich 2008/09 mit 15 Saisontoren für den Zweitligisten Viborg FF für höhere Aufgaben empfahl. Odense BK holte ihn daraufhin ist die erste Liga. Dort mauserte er sich zu einem verlässlichen Spieler und machte den Rekordmeister FC Kopenhagen auf sich aufmerksam, der Gislason 2012 für knapp 800.000 Euro Ablöse verpflichtete.

In der Hauptstadt feierte er dann auch die beiden einzigen Titel seiner Karriere, wurde 2013 Meister und 2015 Pokalsieger, ehe der Schritt nach Deutschland zum 1. FC Nürnberg erfolgte.

Rurik Gislason und der WM-Hype 2018: #sexyrurik

Nach drei Jahren und sporadischen Einsatzzeiten beim Club holte ihn Sandhausen, wo sich der 53-fache Nationalspieler in den WM-Kader spielen konnte und im Sommer 2018 auf einen Schlag weltweite (unverhoffte) Aufmerksamkeit bekam. Beim ersten Gruppenspiel gegen Argentinien (1:1) wurde Gislason eingewechselt und kam - wie nun bei "Let's Dance" - vor allem bei den weiblichen Zuschauern sehr gut an.

"Wie kann man nur so schön sein", fragte beispielsweise das brasilianische Topmodel und TV-Star Gabriela Lopes ihre Fans. #sexyrurik wurde auf Social Media zum Trend und für Gislason nahm das Ganze ein unfassbares Ausmaß an. Vor der Endrunde in Russland interessierten sich noch unter 40.000 Menschen für seine Beiträge auf Instagram, im Laufe des Turniers stieg seine Follower-Anzahl zwischenzeitlich auf über eine Million an.

© getty Der Hype begann in Russland: Rurik Gislason wurde bei der WM 2018 zu einem begehrten Objekt für weibliche Fußballfans.

Er versuche, sich nicht darauf zu fokussieren, beteuerte er damals und versprach: "Es lenkt mich nicht ab!" Einen positiven Nebeneffekt hatte die Sache selbstverständlich doch für ihn und Gislason, der seit 2019 mit dem brasilianischen Model Nathalia Soliani in einer Beziehung ist, nutzte seine Reichweite für andere Projekte.

Neben seiner Modemarke "BÖKK" brachte er mit Kumpels seinen eigenen Gin in den Verkauf. "The Glacier Gin" solle dabei helfen, die Reinheit von Islands Natur mit der Welt zu teilen, so ihr Ansatz. 35 Euro kostet eine 700 Milliliterflasche des "Gin des Monats" vom November des Vorjahres.

Auch in der Politik engagiert sich Gislason, der sich selbst bei RTL als "meinungsstark" bezeichnete und die Ansicht vertritt, dass dort immer Raum für Verbesserung sei. Deshalb kandidierte er vor vier Jahren sogar bei den Parlamentswahlen in seiner Heimat. Ach ja, und Musik macht er mittlerweile auch.

Es wird nicht das letzte Projekt des Multitalents bleiben - nach dem frühzeitigen Karriereende hat er dafür ja ausreichend Zeit.