Klub-WM, Übertragung: Finale FC Bayern vs. Tigres im Live-Stream sehen - so funktioniert's

Das war keine große Überraschung: Der FC Bayern hat sich am Montag für das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren können. Die Münchner zwangen den ägyptischen Vertreter Al Ahly SC im Halbfinale dank eines Doppelpacks von Weltfußballer Robert Lewandowski mit 2:0 in die Knie und greifen jetzt nach dem Sextuple.

Der Triple-Triumph der zurückliegenden Saison bescherte den Bayern bereits die Teilnahme am deutschen und am europäischen Supercup. Beide Titel wurden gewonnen - jetzt soll auch der WM-Pokal im Vereinsfußball her.

Klub-WM-Finale, FC Bayern vs. Tigres: Wo und wann?

Aus dem Weg räumen muss der amtierende Champions-League-Sieger dafür nur noch UANL Tigres, eine Mannschaft aus Monterrey in Mexiko. Sie ist wiederum der aktuelle Gewinner der CONCACAF Champions League, dem höchsten internationalen Wettbewerb in Nord- und Mittelamerika. Im Halbfinale schalteten die Tigres Palmeiras Sao Paulo mit 1:0 aus.

Das Endspiel zwischen dem FC Bayern und UANL Tigres wird am Donnerstag, den 11. Februar ausgetragen. Der Schauplatz ist dabei das in Al-Rayyan liegende Education City Stadium, der Anstoß erfolgt um 19 Uhr deutscher Zeit.

Klub-WM - FC Bayern München schlägt Al Ahly: Die Noten und Einzelkritiken zum Halbfinale © getty 1/17 Der FC Bayern glänzte nicht, aber er siegte. Im Klub-WM-Halbfinale gegen Al Ahly empfahl sich besonders ein Reservist, während Radio Müller Sendepause hatte. Matchwinner war einmal mehr Lewandowski. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: In Halbzeit eins beschäftigungslos. Sein Arbeitsnachweis: einen Taher-Kopfball ins Toraus schauen. Im zweiten Durchgang durfte er immerhin noch eine Flanke abfangen. Verlebte einen äußerst ruhigen Abend. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Traute sich gegen den unterlegenen Gegner mehr in der Offensive, was den Bayern guttat. Defensiv ohne Fehler. Beeindruckend sein Sprint, um einen Al-Ahly-Konter erfolgreich zu stoppen. Insgesamt verbessert. Note: 2,5. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Glänzte ab und an mit guten Verlagerungen, ließ sich in Halbzeit eins gegen Taher im eigenen Sechzehner auf keine Spielchen ein und klärte kompromisslos. War insgesamt der bessere der Bayern-Innenverteidiger. Note: 2. © getty 5/17 DAVID ALABA: Zu Beginn stabil, dann Mitte der ersten Halbzeit mit einem Bock, den Davies ausbügelte. Schlief bei Tahers Kopfballchance und ging nicht aktiv zum Ball. Sonst wenig gefordert, aber nicht so im Spiel wie Boateng. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Konzentrierte sich in Halbzeit eins sehr auf seine Defensivarbeit, die ihm bestens gelang. 14 Balleroberungen sprechen eine deutliche Sprache. Dann auch mit einem eigenen Abschluss. Ein gerade defensiv starker Auftritt. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Abermals der Aktivposten (144 Ballkontakte) mit noch mehr Zug zum Tor als Roca, gleichzeitig aber auch defensiv unheimlich präsent. Das Gleichgewicht stimmt einfach in Kimmichs Spiel. Er ist das Metronom der Bayern. Note: 2. © getty 8/17 MARC ROCA: Spielte kluge, kurze Bälle, um enge Situationen zu lösen, leistete sich kaum Fehler. Kam außerdem selbst in gute Abschlusssituationen, einen davon MUSS er machen. Aber: Könnte sich mit diesem Auftritt festgespielt haben. Note: 2. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN: Von Beginn an voll da, unterstrich mit starken Dribblings und Übersicht seine gute Form. Am 1:0 unmittelbar beteiligt, auch sonst quirlig und beweglich, stieß immer wieder in gefährliche Räume. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Leistete sich in der Anfangsphase zwei schlimme Fehlpässe, vergab völlig freistehend das 1:0 per Kopf. Ab und an ganz gut im Kombinationsspiel eingebunden, dann aber eher unglücklich in den Aktionen. Das Radio hatte Sendepause. Note: 4. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Etwas glücklos, aber engagiert zu Beginn. Kluge Ablage auf Lewandowski vor dem 1:0, anstatt selbst draufzuhalten. Danach mit starkem Ball auf Roca und auch sonst gut im Spiel, aber er wollte ab und an zu viel. Note: 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Bewegte sich viel, wurde aber nur selten bedient. Stand beim 1:0 genau richtig und schob ein, vergab noch eine Riesenchance auf das 2:0. Das holte er kurz vor Schluss nach. Der Pole ist und bleibt ein Phänomen. Note: 2,5. © getty 13/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam für den glücklosen Müller nach rund 60 Minuten und hatte gleich per Kopf die Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. Präsentierte sich sonst fleißig und zweikampfstark, leitete das 2:0 ein. Note: 3. © getty 14/17 LEROY SANE: Bekam von Flick noch 30 Minuten, um sich zu zeigen und fügte sich mit einer guten Flanke ein. Das gab Auftrieb: Sane nahm die Eins-gegen-Eins-Duelle an, ohne zu überdrehen. Seine Vorlage zum 2:0? Höchst anspruchsvoll. Note: 2,5. © getty 15/17 CORENTIN TOLISSO: Kam für den überzeugenden Roca 20 Minuten vor dem Ende, leistete sich kaum Fehler im Passspiel, war aber offensiv kaum ein Faktor. Glänzte nicht, aber patzte auch nicht nach seiner Einwechslung. Note: 3,5. © getty 16/17 NIKLAS SÜLE: Durfte in den letzten zehn Minuten für Boateng ran und lief nochmal einen Angriff der Ägypter ab. Sonst verwaltete er mit das 1:0. Note: keine Bewertung. © getty 17/17 JAMAL MUSIALA: Zeigte nach seiner Einwechslung (78.) nochmal einen netten Übersteiger, das anschließende Abspiel kam jedoch zu ungenau. Man hätte ihn gerne über eine längere Spieldauer gesehen. Note: keine Bewertung.

Klub-WM-Finale, FC Bayern vs. Tigres: Übertragung im Livestream

Ob das Team von Hansi Flick seiner Favoritenrolle erneut gerecht wird und den Thron im Weltfußball besteigt? Live verfolgen könnt Ihr das Spiel am Donnerstag unter anderem bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt nach dem Halbfinale auch das Endspiel.

Die Vorberichterstattung beginnt um 18.45 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Startschuss in Katar. Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch als Moderator, Sebastian Kneißl ist Experte. Kommentieren wird die Partie Lukas Schönmüller, Kneißl steht ihm dabei zur Seite.

Um DAZN nutzen zu können, müsst Ihr Euch auf der Plattform anmelden. Falls Ihr noch nicht Kunde seid, könnt Ihr den Streamingdienst zunächst 30 Tage lang testen - und das komplett kostenlos. Anschließend könnt Ihr in ein Bezahlabo übergehen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Ein Monatsabo, bei dem Ihr monatlich 11,99 Euro zahlt, und ein Jahresabo, das Euch als Einmalzahlung 119,99 Euro kostet. Tipp: Das sind auf ein Jahr hochgerechnet im Vergleich zu den monatlichen Beiträgen knapp 24 Euro weniger.

Bei DAZN seht Ihr im Bereich Fußball die Freitagsspiele und die Montagsspiele der Bundesliga live. Ebenfalls im Live-Programm: Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und einige interessante Pokal-Wettbewerbe aus Top-Nationen.

Ihr kommt aber auch mit US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Motorsport, Wintersport, Boxen, MMA, Rugby, Darts, Handball und vielem mehr voll auf Eure Kosten.

Das Endspiel der Klub-WM live sehen könnt Ihr darüber hinaus bei der Bild-Zeitung. Sie stellt online mit Bild live auf Bild.de und Sportbild.de jeweils einen Livestream bereit. Los geht es dort mit den Vorberichten um 18 Uhr. Marcel Reif kommentiert.

Klub-WM-Finale, FC Bayern vs. Tigres im Liveticker

Falls Ihr anderweitig beschäftigt seid und nicht einschalten könnt, dann sei Euch der Liveticker von SPOX empfohlen. Klickt Euch während der mindestens 90 Minuten immer mal wieder rein, um auf dem Laufenden zu bleiben.

FC Bayern im Klub-WM-Finale: Voraussichtliche Aufstellung

Mit dieser Elf könnte der FCB das Finale angehen:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

