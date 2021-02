Eredivisie: PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream

PSV Eindhoven gegen Ajax Amsterdam - das Spitzenspiel der Eredivisie steht an! Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam: Termin, Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

PSV Eindhoven empfängt Ajax Amsterdam am heutigen Sonntag (28.2) um 14.30 Uhr im Philips-Stadion in Eindhoven. Schiedsrichter Danny Makkelie wird für ein faires Spiel zuständig sein.

© getty Der ehemalige SGE-Star Sebastien Haller stürmt aktuell für Ajax Amsterdam.

Eredivisie: PSV gegen Ajax heute live im TV und Livestream

Das Spitzenspiel aus den Niederlanden ist im deutschen Free-TV nicht zu sehen.

Stattdessen zeigt DAZN das Duell PSV - Ajax live und exklusiv in voller Länge ab 14.30 Uhr. Dort seht Ihr jedes Wochenende ausgewählte Spiele der Eredivisie sowie deren Highlights, die genau wie das ganze Spiel im Nachgang abgerufen werden können.

PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam: Der Formvergleich vor dem Topduell

Ajax Amsterdam hat im Kalenderjahr 2021 noch nicht verloren, zuletzt verlor der niederländische Tabellenführer am 9. Dezember - in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Aber: PSV Eindhoven ist der einzige Klub, der Ajax seit Jahresbeginn einen Punkt abringen konnte. Am 10. Januar trennten die beiden besten Mannschaften der Eredivisie sich mit einem 2:2.

Eredivisie: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Ajax Amsterdam hat vor dem Spitzenspiel gegen PSV Eindhoven bereits sechs Punkte Vorsprung auf seine Verfolger, obwohl Ajax ein Spiel weniger absolviert hat.