Klub-WM: DAZN zeigt vier Spiele des FC Bayern in elf Tagen

DAZN zeigt die Spiele der Klub-WM mit Champions-League-Sieger Bayern München live. Das Halbfinale des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim Kontinental-Turnier in Katar am 8. Februar ist ebenfalls beim Streamingdienst zu sehen wie das Finale oder ein mögliches Spiel um Platz drei am 11. Februar.

Die Bayern treffen in der Vorschlussrunde auf den Sieger der Begegnung zwischen dem katarischen Meister Al-Duhail SC und dem afrikanischen Champions-League-Gewinner Al-Ahly SC aus Ägypten. Insgesamt bekommen die Fans auf DAZN vier Bayern-Spiele in nur elf Tagen zu sehen: Auch die Bundesliga-Partien bei Hertha BSC (5.2.) und gegen Arminia Bielefeld (15.2.) werden live gezeigt.

Von der Klub-WM wird zudem das zweite Halbfinale am 7. Februar (19.00 Uhr) übertragen. Dort treffen der Gewinner der Copa Libertadores (FC Santos oder Palmeiras aus Brasilien) und der Sieger des Ausscheidungsspiels zwischen UANL Tigres und Ulsan Hyundai aufeinander. Außerdem zeigt DAZN am Samstag (21.00 Uhr) das Copa-Finale live.