Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist FIFA-Weltfußballer 2020

Robert Lewandowski ist von den stimmberechtigten Medienvertretern, den Nationaltrainern und Nationalmannschaftskapitänen der FIFA-Mtgliedsländer und den Fans auf der FIFA-Website zum FIFA-Weltfußballer des Jahres 2020 gewählt worden. Der 32 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München setzte sich in der Endausscheidung gegen Cristiano Ronaldo (Juventus) und Lionel Messi (FC Barcelona) durch.

Lewandowski gewann in allen vier Kategorien mit teils klarem Vorsprung. Am Ende gewann er mit 52 "Scoring Points" vor Cristiano Ronaldo (38) und Lionel Messi (35).

Lewandowski, der zuvor bereits zu Europas und Deutschlands Fußballer des Jahres 2020 gewählt wurde, erzielte in der abgelaufenen Saison, in der er mit dem deutschen Rekordmeister das Triple aus DFB-Pokal, Meisterschaft und Champions League holte, 55 Pflichtspieltreffer in 47 Spielen.

Allein auf dem Weg des FCB zum Triumph in der Königsklasse traf der polnische Nationalspieler 15-mal in zehn Spielen. Seine beeindruckende Torquote hält Lewandowski auch in der aktuellen Saison. Nach 17 Pflichtspielen steht er bei 18 Treffern.

Lewandowski ist der erste Profi aus der Bundesliga, dem die Weltfußballer-Ehre zuteil wird. Einziger deutscher Sieger war 1991 bei der Premiere Lothar Matthäus (Inter Mailand).

Als Weltfußballerin wurde die Engländerin Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City) ausgezeichnet. Sie setzte sich gegen die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder (Dänemark/FC Chelsea) und die Französin Wendie Renard von Champions-League-Sieger Olympique Lyon durch.

Stimmberechtigt waren neben den Kapitänen und Cheftrainern der Nationalteams aus aller Welt und über 200 Medienvertretern auch die Fans in einem Online-Voting. Gewählt werden konnte bis 9. Dezember.

