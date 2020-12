Als amtierender Champions-League-Sieger vertritt der FC Bayern München bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft in Katar die UEFA. Hier erfahrt Ihr Informationen zu Ort, Datum, Spielplan und TV-Übertragung des FC Bayern beim internationalen Turnier.

FC Bayern bei der Klub-WM 2021: Ort, Datum, Spielplan, TV-Übertragung

Die Klub-Weltmeisterschaft war eigentlich für Dezember geplant gewesen, aufgrund der Corona-Pandemie musste der Wettbewerb jedoch verschoben werden. Das Vereinsturnier geht nun vom 1. bis 11. Februar 2021 über die Bühne. Gastgeber der WM ist zum zweiten Mal in Folge Katar. Gespielt wird in drei Spielstätten in ar-Rayyan.

Der FC Bayern steigt im Halbfinale des Turniers ein und erwartet einen der zwei Viertelfinalsieger.

Spiel Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ausscheidungs­spiel 1. Februar 18.30 Uhr al-Duhail SC Auckland City FC Viertelfinale 1 4. Februar 15 Uhr Team A Team B Viertelfinale 2 4. Februar 18.30 Uhr Team C Team D Spiel um Platz 5 7. Februar 16 Uhr Verlierer VF 1/2 Verlierer VF 1/2 Halbfinale 1 7. Februar 19 Uhr CONMEBOL-Sieger Sieger VF 1/2 Halbfinale 2 8. Februar 19 Uhr Sieger VF 1/2 FC Bayern München Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Verlierer HF 1/2 Verlierer HF 1/2

© imago images / Sven Simon

Klub-WM 2021: Übertragung im TV und Livestream

Noch ist nicht entschieden, wer in Deutschland die Klub-Weltmeisterschaft im Februar überträgt. Sender wie RTL, ZDF oder ARD entschieden sich bereits dagegen.

Im vergangenen Jahr zeigte DAZN das Turnier. Aktuell gibt es jedoch keine Bestätigung, dass der Streamingdienst auch die Partien 2021 übernimmt.

Klub-WM-2021: Die Teilnehmer im Überblick

Klub Qualifikation Kontinentalverband Ulsan Hyundai AFC Champions League 2020 AFC FC Bayern München UEFA Champions League 2019/20 UEFA UANL Tigres CONCACAF Champions League 2020 CONCACAF al Ahly SC CAF Champions League 2019/20 CAF Copa Libertadores 2020 CONMEBOL Auckland City FC OFC-Repräsentant (OFC Champions League 2020 abgebrochen) OFC al-Duhail SC Qatar Stars League 2019/20 AFC (Meister Katars)

Klub-WM: Der Ablauf des Turniers

An der Klub-WM nehmen wie üblich sieben Vereine teil. Jeder Kontinentalverband schickt dabei einen Vertreter ins Rennen. Die UEFA vertritt der Champions-League-Sieger Bayern München. Der Gewinner der Klub-WM wird mit einem K.o.-System ermittelt

Der Sieger der Königsklasse und der Copa-Libertadores-Sieger (wird im Januar noch ausgespielt) sind automatisch im Halbfinale. Um die übrigen zwei Halbfinalplätze kämpfen vier Teams im Viertelfinale.

Bundesliga: Die ewige Torschützenliste der 1. Liga © getty 1/26 Die im Mai 2019 verstorbene BVB-Legende Manfred Burgsmüller hätte am 22. Dezember 71. Geburtstag gefeiert. Im Ranking der ewigen Bundesliga-Torschützen nimmt er einen Spitzenplatz ein, für ganz vorne reicht es aber nicht. Die Top 25. © imago images 2/26 Platz 25: Karl Allgöwer (VfB Stuttgart) - 129 Tore in 338 Spielen. © getty 3/26 Platz 24: Marco Reus (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund) - 130 Tore in 291 Spielen. © getty 4/26 Platz 23: Michael Zorc (Borussia Dortmund) - 131 Tore in 463 Spielen. © imago images 5/26 Platz 22: Rudi Völler (1860 München, Werder Bremen, Bayer Leverkusen) - 132 Tore in 232 Spielen. © getty 6/26 Platz 21: Giovane Elber (VfB Stuttgart, FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach) - 133 Tore in 260 Spielen. © imago images 7/26 Platz 20: Horst Hrubesch (Rot-Weiss Essen, Hamburger SV, Borussia Dortmund) - 136 Tore in 224 Spielen. © imago images 8/26 Platz 19: Uwe Seeler (Hamburger SV) - 137 Tore in 239 Spielen. © imago images 9/26 Platz 18: Bernd Nickel (Eintracht Frankfurt) - 138 Tore in 426 Spielen. © getty 10/26 Platz 17: Stefan Kießling (1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen) - 144 Tore in 403 Spielen. © imago images 11/26 Platz 16: Thomas Allofs (Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln) - 148 Tore in 378 Spielen. © getty 12/26 Platz 15: Fritz Walter (SV Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld) – 157 Tore in 348 Spielen. © imago images 13/26 Platz 14: Bernd Hölzenbein (Eintracht Frankfurt) - 160 Tore in 420 Spielen. © imago images 14/26 Platz 13: Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) - 162 Tore in 310 Spielen. © imago images 15/26 Platz 12: Hannes Löhr (1. FC Köln) - 166 Tore in 381 Spielen. © getty 16/26 Platz 11: Mario Gomez (VfB Stuttgart, FC Bayern München, VfL Wolfsburg) - 170 Tore in 328 Spielen. © getty 17/26 Platz 10: Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Werder Bremen) - 177 Tore in 424 Spielen. © getty 18/26 Platz 9: Dieter Müller (Kickers Offenbach, 1. FC Köln, VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken) - 177 Tore in 303 Spielen. © getty 19/26 Platz 8: Stefan Kuntz (VfL Bochum, KFC Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld) - 179 Tore in 449 Spielen. © getty 20/26 Platz 7: Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) - 182 Tore in 350 Spielen. © getty 21/26 Platz 6: Claudio Pizarro (Werder Bremen, FC Bayern München, 1. FC Köln) - 197 Tore in 490 Spielen. © imago images 22/26 Platz 5: Manfred Burgsmüller (Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, Werder Bremen) – 212 Tore in 446 Spielen. © imago images 23/26 Platz 4: Jupp Heynckes (Werder Bremen, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach) - 220 Tore in 369 Spielen. © getty 24/26 Platz 3: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, FC Bayern München) – 253 Tore in 333 Spielen. © imago images 25/26 Platz 2: Klaus Fischer (1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum) – 268 Tore in 535 Spielen. © imago images 26/26 Platz 1: Gerd Müller (FC Bayern München) – 365 Tore in 427 Spielen.

Klub-WM: Die Sieger der vergangenen Jahre

Bereits 2013 gewann der FC Bayern die Klub-WM-Trophäe.