UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland verkürzt Rückstand auf Italien

Sechs Spiele, sechs Siege: Mit einer perfekten Woche haben die verbliebenen deutschen Europapokalvertreter in der Fünfjahreswertung der UEFA den Rückstand zu Italien wieder etwas verkürzt.

Zur Höchstzahl von 2,000 Punkten reichte es dennoch nicht, weil der VfL Wolfsburg bereits in der Europa-League-Qualifikation ausgeschieden war. So wurden dem deutschen Fußball am dritten Gruppenspieltag 1,714 Punkte gutgeschrieben.

Deutschland auf Platz vier hat zur Halbzeit der europäischen Gruppenphase 6,785 Punkte ergattert, Italien auf Rang drei 6,571. Damit beträgt der Rückstand Deutschlands in der Gesamtwertung nur noch 0,583 Punkte. Deutschland war zuletzt auf den vierten Platz zurückgefallen, weil 16,428 Zähler aus der Saison 15/16 gestrichen worden waren, Italien nur 11,500.

Der Kampf um die Platzierung mag sportlich spannend sein, faktisch ist er aber ohne Bedeutung. Um einen seiner vier Fixplätze in der Champions League zu verlieren, müsste Deutschland auf Rang fünf abstürzen. Den belegt derzeit Frankreich mit 12,893 Punkten Rückstand.

Champions und Europa League: Die perfekte deutsche Woche

Wettbewerb Heim Gast Ergebnis Champions League Schachtjor Donezk Borussia Mönchengladbach 0:6 (Video-Highlights) Champions League RB Salzburg Bayern München 2:6 (Video-Highlights) Champions League FC Brügge Borussia Dortmund 0:3 (Video-Highlights) Champions League RB Leipzig Paris Saint-Germain 2:1 (Video-Highlights) Europa League Hapoel Be'er Sheva Bayer Leverkusen 2:4 (Video-Highlights) Europa League TSG Hoffenheim Slovan Liberec 5:0 (Video-Highlights)

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2022/23)