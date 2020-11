Portugal gegen Andorra heute live im TV und Livestream

Im Rahmen eines Freundschaftsspiels trifft Portugal am heutigen Mittwoch auf Andorra. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Begegnung heute im TV und Livestream verfolgen könnt.

Du willst Portugal gegen Andorra und andere Testspiele live sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Portugal vs. Andorra heute live: Datum, Uhrzeit und Ort

Das Freundschaftsspiel zwischen dem Europameister von 2016 aus Portugal und der andorranischen Nationalmannschaft steigt am heutigen Mittwoch (11. November) um 20.45 Uhr.

Das Duell wird im Estadio da Luz, wo auch das diesjährige Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und PSG stattfand, in Lissabon ausgetragen. Fans sind weitehrin nicht zugelassen.

Portugal - Andorra heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Andorra wird ausschließlich vom Streamingdienst DAZN übertragen. Eine Live-Berichterstattung des Freundschaftsspiels im frei empfangbaren Fernsehen gibt es somit nicht. Auch die Partien in der Nations League, ohne die Spiele des DFB-Teams, sind bei DAZN zu finden.

Der Streaminganbieter bietet alternativ zu den Länderspielen auch jede Menge Vereinsfußball auf Spitzenniveau an. So könnt Ihr die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga bei DAZN sehen.

Das "Netflix des Sports" hat außerdem zahlreiche Übertragungen im US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Kampfsport (UFC, WWE, Boxen) und Tennis (French Open, Australian Open, US Open) im Programm.

Ein DAZN-Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo könnt Ihr für 119,99 Euro erwerben. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat für Neu-Kunden.

Testspiele am Mittwoch bei DAZN: Eine Auswahl

Folgende Freundschaftsspiele könnt Ihr heute unter anderem ebenfalls bei DAZN sehen:

15.45 Uhr: Griechenland - Zypern

Griechenland - Zypern 16.00 Uhr: Alabien - Kosovo

Alabien - Kosovo 20.45 Uhr: Italien - Estland

Italien - Estland 21.10 Uhr: Frankreich - Finnland

© imago images / Zuma Press

Portugal in der Nations League: Gruppensieg in Sicht

Portugal ist natürlich der klare Favorit in der heutigen Partie gegen Andorra. Selbst in der Hammergruppe der Nations League mit Frankreich, Kroatien und Schweden ist das Team um Superstar Cristiano Ronaldo noch ungeschlagen und führt die Tabelle an.

Das Duell mit dem Weltmeister von 2018 steigt am 14. November, ehe die Portugiesen am letzten Spieltag auf Kroatien treffen (17. November).

Portugal in Liga A, Gruppe 3: