Polen gegen Ukraine heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Die Nachbarländer Polen und Ukraine (Deutschlands Gruppengegner in der Nations League) treffen am heutigen Mittwoch in einem Testspiel aufeinander. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Polen vs. Ukraine heute live: Spielort, Datum und Uhrzeit

Die polnische und ukrainische Nationalmannschaft stehen sich am heutigen Mittwoch (11. November) um 20.45 Uhr gegenüber. Austragungsort ist das Stadion Slaski, zu Deutsch Schlesisches Stadion, in der südpolnischen Großstadt Chorzow.

Wie auch in Deutschland sind in Polen aufgrund der hohen Corona-Zahlen keine Zuschauer in den Stadien zugelassen.

Polen - Ukraine heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt in Deutschland und Österreich ausgewählte Freundschaftsspiele live in voller Länge, darunter auch die Partie zwischen Polen und Ukraine. Eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es somit nicht.

Auch abgesehen von Testspielen bietet DAZN jede Menge europäischen Spitzenfußball an. So hat das "Netflix des Sports" auch die Nations League, mit Ausnahme von Spielen der deutschen Nationalmannschaft, im Programm.

Polen und Ukraine: Austragungsorte der EM 2012

Die Nachbarländer Polen und Ukraine trugen 2012 gemeinsam die letzte Europameisterschaft mit 16 Teilnehmern aus. Spanien sicherte sich am Ende den Titel im Finale gegen die italienische Nationalmannschaft (4:0) und gewann das Turnier somit zum zweiten Mal in Folge. 2008 holte die La Furia Roja die Trophäe nach einem 1:0 über Deutschland.

Das DFB-Team scheiterte hingegen im Halbfinale nach einem Doppelpack von Mario Balotelli mit 1:2 gegen Italien. Die Gastgeber Polen und Ukraine schieden jeweils in der Gruppenphase aus.

Polen gegen Ukraine: Die vergangenen Duelle