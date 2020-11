Nations League: Schweden - Kroatien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Abend empfängt die schwedische Nationalmannschaft Kroatien im Rahmen der Nations League. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nations League - Schweden gegen Kroatien: Zeit, Anstoß, Stadion

Die Partie zwischen Schweden und Kroatien steigt heute Abend, am 14.11.2020. Der Anstoß soll um 20.45 Uhr erfolgen.

Austragungsort der Begegnung ist die Friends-Arena in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Nations League: Schweden vs. Kroatien heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Schweden und Kroatien könnt Ihr live auf DAZN sehen, der Streamingdienst zeigt die Partie in voller Länge. Bei DAZN könnt Ihr nahezu alle Spiele der Nations League verfolgen, nur eine Ausnahme gibt es: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen erst mit zeitlicher Verzögerung bei dem Streamingdienst.

Nations League: Schweden - Kroatien heute im Liveticker

Falls Ihr das Spiel lieber im Liveticker verfolgen wollt, haben wir natürlich auch einen Liveticker für Euch parat.

Den Ticker zum Spiel Schweden gegen Kroatien findet Ihr hier.

Nations League: Diese Spiele finden heute statt

Das Spiel Schweden gegen Kroatien steigt zeitgleich mit drei weiteren Spielen aus der Liga A der Nations League. Deutschland empfängt die Ukraine, die Schweiz trifft auf Spanien und die beiden Gruppengegner der Schweden und Kroaten, Portugal und Frankreich, treffen im direkten Duell aufeinander. Um 15.00 Uhr werden zudem zwei Spiele aus der Liga D ausgetragen, um 18.00 finden zwei Spiele aus der Liga C und ein weiteres Match aus der Liga D statt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Liga 14.11.2020 15.00 Uhr Malta Andorra Liga D 14.11.2020 15.00 Uhr San Marino Gibraltar Liga D 14.11.2020 18.00 Uhr Aserbaidschan Montenegro Liga C 14.11.2020 18.00 Uhr Lettland Färöer Liga D 14.11.2020 18.00 Uhr Zypern Luxemburg Liga C 14.11.2020 20.45 Uhr Deutschland Ukraine Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Portugal Frankreich Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Schweden Kroatien Liga A 14.11.2020 20.45 Uhr Schweiz Spanien Liga A

Nations League: Die Tabelle in der Gruppe 3 der Liga A

Nach vier Spielen liegen Kroatien und Schweden auf den hinteren beiden Plätzen in der Gruppe 3 der Liga A. Schweden hat bislang all seine Spiele verloren, Kroatien wiederum nur das direkte Duell gegen die Skandinavier für sich entscheiden können. Das Erreichen eines der ersten beiden Plätze in der Gruppe ist somit für beide Teams rechnerisch nicht mehr möglich.