Marcel Heister von Ferencvaros Budapest im Interview: "Ich bin doch nur der Marci von der Schwäbischen Alb"

Marcel Heister ist in Süddeutschland geboren und spielt aktuell mit Ferencvaros Budapest in der Champions League gegen Stars wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Doch in der Bundesrepublik ist sein Name kaum bekannt - weil der 28-Jährige von Hoffenheim aus einen Umweg über Kroatien und Israel gehen musste, um nach oben zu kommen.

Im Interview mit SPOX und Goal vor dem Champions-League-Spiel bei Juventus Turin (21 Uhr live auf DAZN) spricht Heister über seine einstige Ausbootung bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim und den anschließenden Beginn seines Weges außerhalb von Deutschland.

Der Linksverteidiger erklärt, weshalb es ihn zunächst nach Kroatien zog und wie er später den Konflikt zwischen Juden und Muslimen in Jerusalem wahrnahm. Zudem schwärmt Heister von Ex-Trainer Thomas Doll und verrät, wie sein Aufeinandertreffen mit Messi und CR7 war.

Herr Heister, heute spielen Sie als Linksverteidiger mit Ferencvaros Budapest in der Champions League gegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, vor acht Jahren sind Sie bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim aussortiert worden. Wie erinnern Sie sich an die damalige Zeit, in der Sie noch als Offensivspieler unterwegs waren?

Marcel Heister: Ich bin mit 17 als Flügelstürmer nach Hoffenheim gekommen. Mit Markus Gisdol und Ernst Tanner haben dann aber die Leute den Verein verlassen, die mich geholt hatten. Gisdol ging zu Schalke und wurde durch Frank Kramer ersetzt. Was dann folgte, war ein sehr großer Schock für mich.

Was ist genau passiert?

Heister: Ich habe zunächst ein paar Spiele unter ihm gemacht, wurde aber immer nur eingewechselt. Selbst als mal ein paar Spieler verletzt waren, brachte er lieber einen Rechtsverteidiger als linken Flügelstürmer. In meinen wenigen Spielminuten gelangen mir aber meist ganz gute Aktionen, vor allem Torvorlagen. Ich konnte es daher nicht verstehen, warum er mich nicht einmal von Beginn ran ließ. Als ich ihn nach rund einem Monat damit konfrontierte, sagte er, dass ich zwar immer einen Impuls bringen, er mir aber nicht vertrauen würde.

Unbekannte Legionäre: Diese Deutschen kicken auf der ganzen Welt verstreut © imago images 1/32 Kroos in Spanien, Özil in England und Khedira in Italien - alles bekannt. Doch welche unbekannteren deutschen Spieler tummeln sich sonst noch als Legionäre im Ausland? SPOX gibt den Überblick und reist durch Neuseeland, Vietnam, Chile & Co. © imago images 2/32 SCHWEIZ - Marvin Schulz (seit 2017 beim FC Luzern): Zur Saison 14/15 rückte der Innenverteidiger in den Profi-Kader von Borussia Mönchengladbach auf. Zum Saisonstart 2015 rutschte er in die Startelf, konnte dort aber nicht überzeugen. © imago images 3/32 LUXEMBURG - Dominik Stolz (seit 2020 bei Hesperingen): Stolz spielte sich über die Regionalliga Bayern 2015 ins Aufgebot von Sandhausen. Nach lediglich sieben Spielen zog es ihn nach Luxemburg. Mit Düdelingen spielte er Europa League und wurde Meister. © imago images 4/32 THAILAND - George Kelbel (seit 2020 bei Rajpracha FC): In der Jugend galt Kelbel noch als großes Talent des HSV, doch den Erwartungen wurde er nie gerecht. Spielte 2018 bei RW Erfurt, nach einem Jahr Vereinslosigkeit nach Thailand geflüchtet. © imago images 5/32 RUMÄNIEN - Reagy Ofosu (seit 2020 bei Craiova): Das Ex-HSV- und Ingolstadt-Talent sammelte schon viele Erfahrungen im Ausland. Der Stürmer kickte schon in Kroatien, Ungarn und der Slowakei. 2019 mit fünf Treffern für Botosani in der rumänischen Liga. © imago images 6/32 UNGARN - Marcel Heister (seit 2018 bei Ferencvaros Budapest): Nachdem er bei der TSG Hoffenheim keine Perspektive mehr sah, zog es den Mittelfeldspieler nach Kroatien. Dort kickte er in der ersten Liga, ehe er 2016 nach Israel wechselte. © imago images 7/32 SCHWEDEN - Steffen Kraus (seit 2019 bei BK Forward): Das Torwart-Talent schaffte beim VfB Stuttgart nicht den Durchbruch, woraufhin er zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Kickte noch von 2013 bis 2017 an der Mason-University in den USA. © imago images 8/32 KROATIEN - Stjepan Vego (seit 2019 bei Inter Zapresic): Der Linksverteidiger wurde vom SC Victoria in Hamburg ausgebildet. 2016 pausierte Vego ein Jahr lang, um dann 2017 beim HSV II anzuheuern. Danach erst in Bosnien und nun in Kroatien aktiv. © imago images 9/32 Dawoud Jalinous (seit 2020 bei NK Rudes): Der Deutsch-Iraner spielte bis 2018 in den Nachwuchsmannschaften des FC Augsburg. Nach einem Jahr Pause heuerte er Anfang 2019 in Kroatien an. War zwischenzeitlich ein Jahr in Slowenien aktiv. © imago images 10/32 ALBANIEN - Christopher Mandiangu (seit 2019 bei KF Vllaznia): Aus der Jugend von Mönchengladbach stammend weist Mandiangus Vita, obwohl er erst 28 ist, schon etliche Stationen auf. Er spielte u.a. bereits in Israel, Armenien, Polen und der Slowakei. © imago images 11/32 Vesel Limaj (seit 2018 bei FK Kukesi): Bereits in der Jugend hatte Limaj sieben verschiedene Vereine, bis er 2015 zum HSV II wechselte. Dort wurde er Stammspieler. 2017 wechselte er zum SV Horn, ein halbes Jahr später nach Albanien. © imago images 12/32 PORTUGAL - Elias Abouchabaka (seit 2020 bei Vitoria Guimaraes): Für die damalige Jugendspieler-Rekordablöse von 250.000 Euro wechselte er 2015 von Hertha zu RB Leipzig. Da eine Leihe zu Greuther Fürth weniger erfolgreich war, zog es ihn nach Portugal. © imago images 13/32 RUSSLAND - Robert Bauer (seit 2019 bei Arsenal Tula): Bauer spielte in Ingolstadt, Bremen und Nürnberg regelmäßig. 2016 vertrat er sogar Deutschland bei den Olympischen Spielen. Da er in Bremen aber keine Perspektive mehr hatte, wechselte er 2019. © imago images 14/32 LIECHTENSTEIN - Pius Dorn (seit 2019 bei FC Vaduz): Der Außenverteidiger durchlief alle Jugendmannschaft des SC Freiburg. Da es dort aber nicht für ihn weiterging, wechselte er 2017 nach Lustenau in die zweite österreichische Liga. Im Fürstentum gesetzt. © imago images 15/32 SPANIEN - Björn Bussmann (seit 2019 bei CD Lealtad): Spielte zwei Jahre lang bei der U18 der Blackburn Rovers. Danach Karriere-Knick, da er ein Jahr lang keinen Verein fand. Über Regensburg und Osnabrück zurück im Profi-Geschäft. Seit 2014 in Spanien. © imago images 16/32 AUSTRALIEN - Patrick Ziegler (seit 2018 bei Western Sydney Wanderers): Startete in Unterhaching in den Profi-Fußball. Danach sowohl in Paderborn und Kaiserslautern drei Jahre lang Stammspieler. 2018 lockte ihn Markus Babbel nach Sydney. © imago images 17/32 FINNLAND - Patrick Rakovsky (seit 2018 bei FC Lathi): Als großes Torwarttalent gehandelt, verpflichtete ihn der 1. FC Nürnberg 2011 aus der S04-Jugend für 100.000 Euro. Erhielt 2012 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze, entwickelte sich aber kaum weiter. © imago images 18/32 ITALIEN - Lennart Czyborra (seit 2020 bei Genua): Der Linksverteidiger verließ 2018 die Schalker Jugend, um sich Heracles Almelo in den Niederlanden anzuschließen. Atalanta holte ihn für 3,5 Mio. Euro nach Italien, jetzt an Genua verliehen. © imago images 19/32 NIEDERLANDE - Mats Köhlert (seit 2019 bei Willem II): Der Linksverteidiger wechselte 2019 aus der Zweitvertretung des HSV in die Niederlande. Dort ist er Stammspieler und wurde sogar in Deutschlands U21 berufen. © imago images 20/32 KANADA - Lucas Menz (seit 2016 bei Kermodes Athletics): Der Torwart stand für Wormatia Worms, Kickers Offenbach und Viktoria Berlin zwischen den Pfosten. Entschied sich 2016, zu den Kermodes Athletics, einer Universitätsmannschaft, zu wechseln. © imago images 21/32 NORWEGEN - Jonas Deumeland (seit 2018 bei Start Kristansand): Der Schlussmann begann seine Karriere bei Hellas Verona und versuchte sich dann in den Jugendteams des VfL Wolfsburg. Probierte es bei vielen Vereinen, nur bei Start wurde er Stammspieler. © imago images 22/32 INDIEN - Matti Steinmann (seit 2019 bei SC East Bengal): Dank seines Trainers Christian Titz wurde Steinmann über Nacht Stammspieler des HSV. Nach Titz' Aus kam Steinmann kaum noch zu Einsätzen. Über Neuseeland kam er in die indische Super League. © imago images 23/32 SLOWAKEI - Senad Jarovic (seit 2019 bei SFK Sered): Der Stürmer stammt aus der Jugendabteilung von Fortuna Düsseldorf. Von der U17 wechselte er 2015 nach Slowenien. Danach mit weiteren Stationen in Serbien und Dänemark. In dieser Saison vier Treffer. © imago images 24/32 WALES - Robert Glatzel (seit 2019 bei Cardiff City): Der Mittelstürmer arbeitete sich über mehrere Zweitvertretungen zu Heidenheim hoch, wo er schnell Stammspieler wurde. Da es 2019 nicht mit dem Aufstieg klappte, wechselte er für 6 Millionen Euro. © imago images 25/32 UKRAINE - Joel Abu Hanna (seit 2019 bei Zorya Lugansk): Hanna sammelte bei Bayer Leverkusen erste Erfahrungen im Profigeschäft. Da er dort aber keine Zukunft sah, zog es ihn erst nach Kaiserslautern, dann nach Magdeburg und zu Fortuna Köln. © imago images 26/32 TSCHECHIEN - Till Schumacher (seit 2018 bei Bohemians Prag): Der Linksverteidiger holte 2016 mit der U19 des BVB die Meisterschaft und wollte dann richtig durchstarten. Entschied sich 2018 aber für einen Wechsel zu Vysocina Jihlava und kickt nun in Prag. © imago images 27/32 CHILE - Robert Moewes (seit 2018 bei AC Barnechea): Moewes durchlief die Jugendmannschaften von Schalke und Dortmund. Wurde vor seinem Abenteuer für acht Wochen gesperrt, da er auf sein eigenes Spiel wettete. War zwischenzeitlich noch in der MLS aktiv. © imago images 28/32 HONGKONG - Zhi Gin Lam (seit 2018 bei R&F). Der Linksverteidiger sammelte beim HSV Profierfahrung. Insgesamt lief er 24-mal von 2011 bis 2014 für den HSV auf, bis ihn Greuther Fürth verpflichtete. Fand in Hongkong "wieder Spaß" am Fußball. © imago images 29/32 JAPAN - Ömer Tokac (seit 2020 bei Fukushima United). Tokac startete bei Bayer Leverkusen in den Jugendmannschaften, für die er regelmäßig traf. Umso überraschender kam es 2019, dass er nach Japan wechselte. Aktuell an einen Drittligisten verliehen. © imago images 30/32 MEXIKO - Adrian Goransch (seit 2020 bei CF America). Der Linksverteidiger durchlief zunächst die Jugendmannschaften des VfL Wolfsburg. Konnte dort nicht wie erwartet durchstarten. Zum 1.1. wechselte er zu CF America, war zuletzt zu Zacatepec verliehen. © imago images 31/32 VIETNAM - Adriano Schmidt (seit 2018 bei Hai Phong FC). Der Verteidiger wurde bereits früh in der Jugend in Ingolstadt ausgesiebt. Über verschiedene Teams in der Bayernliga wechselte er 2018 in die 1. Liga Vietnams. Dort ist er bis 2021 unter Vertrag. © imago images 32/32 USA - Kai Wagner (seit 2019 bei Philadelphia Union). Der Linksverteidiger startete seine Karriere nach Stationen in Augsburg und Schalke in Würzburg. Dort wurde er Stammspieler, verlor diesen Status aber wieder. In der MLS eine feste Größe.

Warum nicht?

Heister: Er glaubte nicht, dass ich das, was ich zeige, auch von Beginn an über 90 Minuten zeigen könne. Deshalb hat er dann die Karten offen auf den Tisch gelegt. Er sagte, dass ich nicht Teil seiner Planungen wäre und von nun an nicht mehr mit der Mannschaft trainieren dürfe, weil ich davon nichts hätte.

Und dann?

Heister: Anschließend musste ich ganz allein auf einem Platz für mich trainieren und konnte dabei zuschauen, wie nebenan die gesamte Mannschaft trainierte. Es gab auch andere, die er aussortiert hat, doch die durften noch beim Team sein. Ich war sehr desillusioniert, ich habe das einfach überhaupt nicht verstanden. Ich bin dann fast zwei Monate allein durch den Wald gejoggt. Bis ich gesagt habe: Mir reicht's, das macht mir keinen Spaß mehr.

Ihnen lagen Anfragen aus der 3. Liga vor, doch da Sie kroatische Wurzeln haben, landeten Sie mit Hilfe Ihres aus Kroatien stammenden Vaters und Ihres Onkels im Sommer 2012 bei NK Zadar in Norddalmatien. Wie kam das zustande?

Heister: Die Sache in Hoffenheim hat mich so genervt und ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt. Ich hatte die Schnauze voll und wollte einfach nur noch weg aus Deutschland. Warum nicht einen anderen Weg gehen, dachte ich mir. Ich habe in Kroatien Familie und viele Freunde. Mein Vater und mein Onkel hatten gute Beziehungen und kannten den Klubbesitzer von Zadar. Sie haben ihn gefragt, ob ich mal vorbeikommen könne. Ich kickte dann bei einem Freundschaftsspiel mit, schoss direkt ein Tor und unterschrieb am nächsten Tag einen Vertrag.

Marcel Heister - vom Stürmer zum Linksverteidiger

Hatten Sie damals im Kopf, schnellstmöglich wieder nach Deutschland zurückzukehren?

Heister: Nein, das war nie mein Plan. Ich habe nie neidisch nach Deutschland geblickt. Ich ging davon aus, dass nichts Schlechtes daran sein kann, wenn ich in Kroatien Erstligafußball spiele. Ich war auch überzeugt, dass es für mich nur nach oben gehen kann, wenn ich diszipliniert bin und Leistung zeige.

Es lässt sich vorweg nehmen: Das hat letztlich funktioniert.

Heister: Absolut. Der anschließende Wechsel zu NK Istra 1961 war dann mein erster größerer Transfer, bei dem ich auch für mich gutes Geld verdient habe. Später bei Beitar Jerusalem spielte ich schon in der Europa-League-Qualifikation. Nun bei Ferencvaros haben wir erst die EL-Gruppenphase erreicht und kicken nun in der Champions League. Bei jedem meiner Wechsel ging es ein Stück voran - genauso habe ich mir das immer vorgestellt. Ich wusste, dass ich meine Ziele erreichen kann, auch wenn ich nicht den handelsüblichen Weg gehe. Und dabei habe ich so viele Menschen, so viele unterschiedliche Sprachen und Kulturen kennengelernt, extrem viele tolle Erfahrungen gemacht. Für mich gibt es nichts Schöneres. Das sind Erfahrungen fürs Leben, die mir wichtig sind und mir keiner mehr nehmen kann.

© imago images / Grubisic

In Zadar machten Sie kein einziges Spiel als Stürmer, sondern wurden zum Linksverteidiger umfunktioniert. Wie kam's?

Heister: Dazu fällt mir immer folgende Geschichte ein: Vor meiner Zeit in Hoffenheim spielte ich beim SSV Reutlingen. Mein ehemaliger Trainer Marco Campanale sagte damals zu meinen Eltern und mir: Glaubt mir, Marcel wird eines Tages Linksverteidiger. Wir haben uns kaputt gelacht. Ich war ein echter Vollblutstürmer. Wenn mich einer als Linksverteidiger aufstellt, höre ich mit dem Fußball auf - das habe ich ihm geantwortet.

Das haben Sie sich in Kroatien dann nicht getraut.

Heister: Auf einmal hieß es dort tatsächlich, man wolle mich als Linksverteidiger ausprobieren. Nach den ersten Spielen dachte ich, ich verfalle in Depressionen. Ich hatte keinen einzigen Torschuss und nur Flanken geschlagen. Und mittlerweile kann ich mir keine andere Position mehr vorstellen. (lacht) Das war das Beste, was mir passieren konnte.

Heister: "Bei Israel dachte ich: Krieg, um Gottes Willen!"

Nach zwei Jahren in Zadar, in denen man gegen den Abstieg spielte, ging es 2014 dann zu NK Istra nach Pula.

Heister: Dort war Igor Pamic, der in den 1990er Jahren bei Hansa Rostock gespielt hat, mein Trainer. Ihm habe ich sehr viel zu verdanken, weil er extrem an mich geglaubt hat. 'Glaub mir, ich mache aus dir einen richtigen Profi', hat er gesagt. Er hat sehr viel von mir gefordert. Manchmal hat er mich richtig heruntergemacht und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, was das sollte. Heute weiß ich, warum er das tat: Er wollte von mir einfach mehr sehen als von anderen und mich kitzeln. Ihm war es auch scheißegal, wie dein Lebensstil aussieht, solange du im Training und im Spiel 100 Prozent gibst.

Apropos: Zadar und Pula liegen jeweils am Meer und sind beliebte Ferienregionen. Da ließ es sich gut aushalten, oder?

Heister: Ja. Schön am Meer leben, ein bisschen in der ersten Liga spielen und ein Jahr lang chillen - überspitzt gesagt habe ich mit diesen Gedanken in Zadar unterschrieben. Ich war zuvor jedes Jahr in Kroatien und wollte einfach abschalten, keinen Stress haben. Trotzdem habe ich immer professionell gelebt und meine Ziele nie aus den Augen verloren. In Kroatien ist aber einfach alles viel lockerer und entspannter. In Deutschland herrscht ein großer Leistungsdruck, es wird sehr viel von einem gefordert.

Nach 78 Pflichtspielen für Istra verließen Sie Kroatien im Jahr 2016 Richtung Israel. Dabei hatten Sie gar nicht auf einen Wechsel gedrängt. Wie sind Sie schließlich bei Beitar Jerusalem gelandet?

Heister: Ich bekam aus dem Nichts einen Anruf des Präsidenten, der mich ins Stadion zitierte. Er legte er mir einen unterschriftsreifen Vertrag hin und meinte, das sei ein sehr gutes Angebot für den Verein und auch für mich. In Kroatien lebt man eben vor allem von Spielerverkäufen. Ich habe mir das angesehen, konnte aber nichts damit anfangen. Bei Israel dachte ich nur: Krieg, um Gottes Willen! Du kannst das Angebot sofort wieder zurückschicken, sagte ich dem Präsidenten.

© imago images / Oliver Behrendt

Der wollte das für den Klub lukrative Geschäft aber nicht so einfach platzen lassen.

Heister: Ich sollte noch einmal genauer darüber nachdenken. Als ich dann im Internet recherchierte, bekam ich einen ganz anderen Eindruck von diesem Land. Ich rief einen Kollegen an, der bei Maccabi Netanya gespielt hat und fragte ihn, wie das Leben in Israel so ist. Er meinte nur: 'Machen! Geh sofort dorthin. Das Leben ist schön, das Land fantastisch, die Leute enorm freundlich.' Ich war verblüfft, denn irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich bin schließlich trotzdem losgeflogen, um es mir einfach mal anzuschauen.

Marcel Heister: Seine Karriere im Überblick