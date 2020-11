Fußball-Länderspiele heute live: Spiele, Paarungen, Teams am Samstag

Am heutigen Samstag stehen gleich mehrere hochkarätige Länderspiele auf der ganzen Welt an. SPOX gibt Euch einen Überblick zu allen Partien und zeigt, wie Ihr die Begegnungen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball-Länderspiele heute live: Spiele, Paarungen, Teams

In gleich drei verschiedenen Wettbewerben (Nations League, Afrika-Cup-Qualifikation, WM-Qualifikation in Südamerika) stehen heute mehrere Spiele auf dem Plan.

Bereits um 15 Uhr geht es mit den ersten Partien in den unteren Ligen der Nations League los, ehe die Qualität der Paarungen nahezu stündlich anwächst. Um 20.45 Uhr erwarten Euch vier Top-Duelle, darunter auch Deutschland gegen die Ukraine und Frankreichs Gastspiel in Portugal.

In der Nacht kämpfen dann die südamerikanischen Nationen um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Jahr 2024 in Katar.

Fußball am Samstag - Ein Überblick:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Gast 14. November 15.00 Uhr Nations League Malta Andorra 14. November 15.00 Uhr Nations League San Marino Gibraltar 14. November 17.00 Uhr Afrika-Cup-Qualifikation Benin Lesotho 14. November 17.30 Uhr Freundschaftsspiel Saudi-Arabien Jamaika 14. November 18.00 Uhr Nations League Aserbaidschan Montenegro 14. November 18.00 Uhr Nations League Zypern Luxemburg 14. November 18.00 Uhr Nations League Lettland Färöer Inseln 14. November 20.00 Uhr Afrika-Cup-Qualifikation Ägypten Togo 14. November 20.00 Uhr Afrika-Cup-Qualifikation DR Kongo Angolo 14. November 20.45 Uhr Nations League Deutschland Ukraine 14. November 20.45 Uhr Nations League Portugal Frankreich 14. November 20.45 Uhr Nations League Schweden Kroatien 14. November 20.45 Uhr Nations League Schweiz Spanien 14. November 21.00 Uhr Freundschaftsspiel Mexiko Südkorea 15. November 00.00 Uhr WM-Qualifikation (Südamerika) Chile Peru 15. November 01.30 Uhr WM-Qualifikation (Südamerika) Brasilien Venezuela

Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream

Zahlreiche der 16 Länderspiele könnt Ihr heute live im TV und Livestream sehen. Den größten Anteil an Live-Berichterstattungen hat der Streamingdienst DAZN mit acht Partien.

Dazu gehören alle Spiele in der Nations League - mit Ausnahme der Begegnung der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Dafür könnt Ihr die Kracher zwischen Portugal und Frankreich, Schweiz und Spanien sowie Schweden gegen Kroatien live sehen.

Die Partie von Deutschland am 5. Spieltag der Nations League wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Das ZDF beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen einen Livestream an.

Die restlichen Begegnungen des Tages könnt Ihr in Deutschland, Österreich und der Schweiz hingegen nicht auf legalem Wege sehen.

© imago images / Sven Simon

DAZN: Das kostet ein Abonnement beim "Netflix des Sports"

Neben den zahlreichen Länderspielen bietet DAZN auch Live-Übertragungen der Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga an. Darüber hinaus werden 40 Bundesliga-Spiele live beim Streamingdienst gezeigt.

Länderspiele am Samstag: Fußball heute im Liveticker

Wer bei der Nations League immer auf dem neusten Stand sein möchte, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Zu allen neun Spielen, darunter auch die Partie des Teams von Bundestrainer Joachim Löw, gibt es einen Liveticker. Hier geht's zum heutigen Kalender.

DFB-Team: Deutschland in der Nations League - Die Tabelle

Spanien führt die Gruppe 4 mit einem Punkt vor Deutschland an. Das DFB-Team kann sich die die Teilnahme am Playoff-Turnier im kommenden Jahr aber noch aus eigener Kraft sichern. Am kommenden Dienstag kommt es zum direkten Duell mit La Furia Roja.