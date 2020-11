Fußball-Länderspiele heute live: Spiele, Paarungen, Teams

Der Vereinsfußball stoppt für einen Moment - es geht in die Länderspielpaue. Diese beginnt heute mit einigen Testspielen, darunter auch das Spiel zwischen Deutschland und Tschechien. Hier erfahrt Ihr alles über den heutigen Länderspieltag.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue zahlreiche Länderspiele live und in voller Länge!

Fußball-Länderspiele heute: Spiele, Paarungen, Teams

Am heutigen Mittwoch (11. November) startet die Länderspielwoche. Ganze 20 Partien werden heute bestritten. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist im Einsatz.

Das DFB-Team testet um 20.45 Uhr zuhause gegen Tschechien. Parallel zum Spiel der Deutschen steigt unter anderem auch das Rematch des WM-Finals 2010 zwischen der Niederlande und Spanien.

Anpfiff Heim Auswärts Übertragung 15.45 Uhr Griechenland Zypern DAZN 16 Uhr Albanien Kosovo DAZN 18 Uhr Litauen Färöer Inseln DAZN 18 Uhr Malta Liechtenstein DAZN 18 Uhr Montenegro Kasachstan DAZN 18 Uhr Norwegen Israel DAZN 18 Uhr Rumänien Weißrussland DAZN 18 Uhr San Marino Lettland DAZN 18.30 Uhr Bulgarien Gibraltar DAZN 18.45 Uhr Türkei Kroatien DAZN 19.30 Uhr Dänemark Schweden DAZN 20.30 Uhr Luxemburg Österreich DAZN 20.45 Uhr Belgien Schweiz DAZN 20.45 Uhr Deutschland Tschechien RTL 20.45 Uhr Italien Estland DAZN 20.45 Uhr Niederlande Spanien DAZN 20.45 Uhr Polen Ukraine DAZN 20.45 Uhr Portugal Andorra DAZN 20.45 Uhr Slowenien Aserbaidschan DAZN 21.10 Uhr Frankreich Finnland DAZN

Fußball-Länderspiele heute live im TV und Livestream

19 der heutigen 20 Partien gibt es live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Lediglich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gehört nicht dazu. Das DFB-Spiel gibt es danach jedoch zeitversetzt im Re-Live.

Neben Länderspielpartien hat DAZN in Sachen Fußball so einiges zu bieten. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Spiele der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Auch viele andere Sportarten bietet die Plattform an, dazu gehören unter anderem die US-Sportarten mit Spielen aus der NBA, NFL, NHL und MLB. Außerdem können Darts, Wintersport, Handball, Tennis, Radsport oder Kampfsport verfolgt werden.

Das dafür benötigte Abonnement gibt es für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Zuvor besteht jedoch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

© imago images / Sportfoto Rudel

Deutschland gegen Tschechien heute im Free-TV

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Tschechien gibt es heute im Free-TV. Der private Sender RTL zeigt die Partie live und in voller Länge. Eine halbe Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung mit der Moderatorin Laura Wontorra. Kurz vor Anpfiff nehmen Marco Hagemann und Steffen Freund die Positionen der Kommentatoren ein. Mit dem Angebot von TVNow kann die Partie auch im Livestream gesehen werden. Dieses ist jedoch kostenpflichtig.

Deutschland gegen Tschechien heute im Liveticker

Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spiel zwischen Deutschland und Tschechien mitverfolgen. Damit verpasst Ihr auch keine spielrelevante Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: Deutschland - Tschechien.

DFB-Team: Die kommenden Spiele

Nach dem heutigen Aufeinandertreffen mit Tschechien geht es für Deutschland weiter mit der Nations League. Spieltag fünf gegen die Ukraine und Spieltag sechs gegen Spanien werden in den kommenden Tagen absolviert.