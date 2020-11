Albanien gegen Kosovo heute live: Das Freundschaftsspiel im TV und Livestream sehen

Albanien und Kosovo stehen sich am heutigen Mittwoch in einem Testspiel gegenüber. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Albanien vs. Kosovo, Testspiel: Anpfiff, Ort und Uhrzeit

Das Freundschaftsspiel zwischen Albanien und Kosovo findet am heutigen Mittwoch um 16 Uhr statt. Gespielt wird in der Elbasan Arena, der Heimspielstätte des KF Elbasani.

Die beiden Länder haben eine besondere Verbindung. Bereits im serbischen Mittelalter (um 1200) lebten Albaner als Minderheit im Kosovo. Erst 2008 beschloss das kosovarische Parlament die Ausrufung der Republik Kosovo als unabhängigen Staat.

Albanien und Kosovo: Die nächsten Termine

11. November (Testspiel): Albanien - Kosovo - 16.00 Uhr

- Kosovo - 16.00 Uhr 15. November (Nations League): Albanien - Kasachstan - 18.00 Uhr

- Kasachstan - 18.00 Uhr 15. November (Nations League): Slowenien - Kosovo - 20.45 Uhr

- 20.45 Uhr 18. November (Nations League): Albanien - Weißrussland - 16.00 Uhr

- Weißrussland - 16.00 Uhr 18. November (Nations League): Kosovo - Moldawien - 20.45 Uhr

Albanien - Kosovo heute live im TV und Livestream

Wer Albanien gegen Kosovo live sehen will, kann dies in Österreich und Deutschland ausschließlich bei DAZN tun. Der Streamingdienst zeigt ausgewählte Freundschaftsspiele und die gesamte Nations League, bis auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, live in voller Länge.

Albanien und Kosovo in der Nations League: Situation

In der Gruppe 4 der Liga C mit Albanien geht es äußerst eng zu, Albanien kann sowohl noch absteigen als auch aufsteigen. Tabellenführer ist aktuell noch Weißrussland, auf das die albanische Nationalmannschaft am 18. November trifft.

Albanien in Liga C, Gruppe 4:

Platz Nation Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Weißrussland 4 2 1 1 1 7 2 Litauen 4 1 2 1 -1 5 3 Albanien 4 1 2 1 1 5 4 Kasachstan 4 0 1 3 -1 4

Kosovo kämpft gemeinsam mit Moldawien gegen den Abstieg aus der Liga C. Griechenland und Slowenien dominieren die Gruppe 3.

Kosovo in Liga C, Gruppe 3: