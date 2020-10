Nations League: Spanien gegen Schweiz heute live im TV und Livestream

Spanien empfängt heute in der Nations League die Schweiz. Können die Iberer in der deutschen Gruppe den Vorsprung ausbauen? Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier.

Ihr wollt die Nations League live und in voller Länge sehen? Dann sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Spanien steht nach zwei Spielen mit vier Punkten an der Tabellenspitze der UEFA Nations League-Gruppe 4 in Liga A. Die Eidgenossen stehen dagegen mit einem Punkt am Tabellenende und haben zudem noch den Ausfall von BVB-Verteidiger Manuel Akanji aufgrund einer Corona-Infektion zu verkraften.

Spanien gegen Schweiz heute live: Alle Infos zum Spiel

Die Partie zwischen Spanien und der Schweiz in der UEFA Nations League findet heute um 20.45 Uhr im Stadion Alfredo di Stefano in Madrid statt. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen in der spanischen Metropole findet das Spiel ohne Zuschauer statt.

Wettbewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Spiel: Spanien - Schweiz

Spanien - Schweiz Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Alfredo di Stefano in Madrid

Alfredo di Stefano in Madrid Zuschauer: keine

keine Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)

Ali Palabiyik (Türkei) Schiedsrichterassistenten: Serkan Olguncan, Cem Stman (beide Türkei)

Serkan Olguncan, Cem Stman (beide Türkei) Vierter Offizieller: Arda Kardesler (Türkei)

© imago images / Pius Koller

Spanien gegen Schweiz heute live: Die Nations League auf DAZN

DAZN ist die Heimat der Nations League. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Nations League live und in voller Länge mit Ausnahme der deutschen Partien. Zu den Spielen des DFB-Teams gibt es aber ausführliche Highlights bzw. ab 0 Uhr das komplette Spiel im Re-Live.

So zeigt DAZN also auch das Spiel Spanien gegen Schweiz heute live und exklusiv in voller Länge. Ab 20.45 Uhr geht es los! Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte, der als Experten Benni Lauth an seiner Seite haben wird.

Spanien gegen Schweiz heute live auf DAZN

Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Benni Lauth

Meiste Länderspieltore der Geschichte: Nur ein Spieler liegt noch vor CR7 © imago images / Bildbyran 1/21 Cristiano Ronaldo hat in der Nations League seine Treffer 100 und 101 für die Nationalmannschaft Portugals erzielt. Im internationalen Vergleich liegt damit nur noch ein Ex-Bayern-Stürmer vor CR7. SPOX zeigt die Bestenliste. © getty 2/21 Platz 18: Robbie Keane (Irland, 1998-2016) - 68 Tore in 146 Spielen (gewertet wurden nur Treffer in von der FIFA anerkannten offiziellen Länderspielen). © getty 3/21 Platz 18: Carlos Ruiz (Guatemala, 1998 bis 2016) - 68 Tore in 133 Spielen. © imago images 4/21 Platz 18: Gerd Müller (Deutschland, 1966 bis 1974) - 68 Tore in 62 Spielen. © getty 5/21 Platz 15: Lionel Messi (Argentinien, 2005 bis heute) - 70 Tore in 138 Spielen. © getty 6/21 Platz 15: Stern John (Trinidad und Tobago, 1995 bis 2011) - 70 Tore in 115 Spielen. © getty 7/21 Platz 15: Piyapong Piew-on (2. v. li./Thailand, 1981 bis 1997) - 70 Tore in 100 Spielen. © getty 8/21 Platz 11: Miroslav Klose (Deutschland, 2001 bis 2014) - 71 Tore in 137 Spielen. © getty 9/21 Platz 11: Kiatisak Senamuang (Thailand, 1993-2007) - 71 Tore in 134 Spielen. © imago images 10/21 Platz 11: Majed Mohammed Abdullah (Saudi Arabien, 1977-1994): 71 Tore in 116 Spielen. © getty 11/21 Platz 11: Kinnah Phiri (Malawi von 1974 bis 1981) - 71 Tore in 115 Spielen. © getty 12/21 Platz 10: Sunil Chhetri (Indien, 2006 bis heute) - 72 Tore in 115 Spielen. © getty 13/21 Platz 7: Bashar Abdullah (Kuwait, 1996 bis 2018) - 75 Tore in 134 Spielen. © getty 14/21 Platz 7: Kunishige Kamamoto (Japan, 1964 bis 1974) - 75 Tore in 76 Spiele. © imago images 15/21 Platz 7: Sandor Kocsis (Ungarn, 1948 bis 1956) - 75 Tore in 68 Spielen. © getty 16/21 Platz 6: Pele (Brasilien, 1957 bis 1971) - 77 Tore in 92 Spielen. © getty 17/21 Platz 5: Hussain Said (Irak, 1976 bis 1990) - 78 Tore in 137 Spielen. © getty 18/21 Platz 4: Godfrey Chitalu* (Sambia, 1968 bis 1980) - 79 Tore in 111 Spielen. *Starb bei einem Flugzeugabsturz der sambischen Nationalmannschaft. Im Bild das Grab eines Unfallopfers. © getty 19/21 Platz 3: Ferenc Puskas (Ungarn, 1945 bis 1956) - 84 Tore in 85 Spielen. © getty 20/21 Platz 2: Cristiano Ronaldo (Portugal, 2003 bis heute) - 101 Tore in 165 Spielen. © getty 21/21 Platz 1: Ali Daei (Iran, 1993 bis 2006) - 109 Tore in 149 Spielen.

Spanien gegen Schweiz heute live: So schaue ich das Spiel kostenlos auf DAZN

Wer noch keine DAZN-Mitgliedschaft sein Eigen nennt, kann das nicht nur schnell ändern, sondern auch vom kostenlosen Probemonat profitieren, denn alle Neukunden zahlen im ersten Monat keinen Cent und können das komplette und abwechslungsreiche Programm DAZN kostenlos testen. Ab dem zweiten Monat kostet DAZN dann 11,99 Euro. Das Abo ist dabei monatlich kündbar oder kann pausiert werden.

Im Jahresabo kostet DAZN sogar nur 119,99 Euro. Da wären dann umgerechnet zwei weitere Monate kostenlos. Wer sich mit dem ganzen Programm von DAZN vertraut machen, will schaut mal in die Übersicht.

Spanien gegen Schweiz heute live: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A

Deutschland wartet noch immer auf den ersten Sieg in der Nations League. Die Spanier können mit einem Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen. Die Schweizer brauchen einen Sieg, um den Anschluss herzustellen.