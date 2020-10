Nations League: Polen gegen Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten Spieltag der Gruppe 1 in Liga A empfängt Polen heute Italien in der Nations League. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Polen gegen Italien heute live: Anpfiff und Ort

Die Nations-League-Partie zwischen Polen und Italien steigt am heutigen Sonntag (11. Oktober) um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadion Energa Gdansk, welches in Danzig liegt. Aufgrund der Coronakrise wird das Stadion nicht vollständig gefüllt sein.

Beide Teams starteten mit deutlichen Erfolgen in die Länderspielpause. In einem Freundschaftsspiel gewann Polen mit 5:1 gegen Finnland, die Gäste aus Italien überrollten Moldawien mit 6:0.

Nations League: Polen - Italien heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für Nations League ohne deutsche Beteiligung gesichert. Daher überträgt DAZN auch das Nations-League-Spiel zwischen Polen und Italien live in voller Länge.

Polen gegen Italien heute im Liveticker

SPOX bietet außerdem eine ausführliche Berichterstattung in Textform an. Bei unserem Liveticker zu Polen gegen Italien bleibt Ihr immer auf dem Laufenden - hier entlang.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe A1

Die italienische Nationalmannschaft befindet sich nach den schwierigen Jahren in der jüngeren Vergangenheit wieder auf dem Weg zu den Top-Teams im Fußball auf Länderebene.

Seit 17 Länderspielen ist die Squadra Azzurra ungeschlagen. Zudem gewann sie 13 der vergangenen 14 Partien.

Lediglich zum Start der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina gab es einen kleinen Dämpfer, als Italien gegen den klaren Außenseiter nicht über ein 1:1 hinauskam.