Nations League: Polen gegen Bosnien und Herzegowina heute live im TV, Livestream und Liveticker

Polen und Bosnien und Herzegowina spielen gemeinsam mit Italien und Niederlande in der Nations-League-Gruppe A1 und brauchen jeden Punkt, um sich vor dem Abstieg in Liga B zu retten. Hier bekommt Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Duell zwischen Polen und Bosnien und Herzegowina heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Polen gegen Bosnien und Herzegowina: Alle wichtigen Informationen

Datum: 14. Oktober

Anpfiff: 20:45 Uhr

Spielort: Stadion Miejski in Breslau (Polen)

Nations League: Polen gegen Bosnien und Herzegowina heute live im TV und Livestream sehen

Polen gegen Bosnien und Herzegowina läuft genau wie alle anderen Spiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Die Partien des DFB-Teams laufen in Deutschland mit wenigen Stunden Verspätung als Re-Live. Ebenso sind die schweizerische Nationalmannschaft und die österreichische Elf nicht live in ihren Ländern zu sehen.

Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr empfängt Kommentator Matthias Naebers Euch auf DAZN zum Duell zwischen Polen und Bosnien und Herzegowina.

Nations League: Polen gegen Bosnien und Herzegowina heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bleiben Euch noch die SPOX-Liveticker, die Euch im Minutentakt zu den neuesten Geschehnissen aus dem Stadion informieren.

Hier zum Ticker Polen gegen Bosnien und Herzegowina

Nations League: Diese Spiele stehen heute an

Heute geht es weiter mit dem 4. Spieltag der Nations League. Die Vorrunde des internationalen Wettbewerbs besteht aus drei Doppelspieltagen.

Liga A

Gruppe Uhrzeit Heim Gast Gruppe 1 20.45 Uhr Polen Bosnien und Herzegowina Gruppe 1 20.45 Uhr Italien Niederlande Gruppe 2 20.45 Uhr England Dänemark Gruppe 2 20.45 Uhr Island Belgien Gruppe 3 20.45 Uhr Kroatien Frankreich Gruppe 3 20.45 Uhr Portugal Schweden

Liga B

Gruppe Uhrzeit Heim Gast Gruppe 1 20.45 Uhr Norwegen Nordirland Gruppe 1 20.45 Uhr Rumänien Österreich Gruppe 2 20.45 Uhr Schottland Tschechien Gruppe 2 20.45 Uhr Slowakei Israel Gruppe 3 20.45 Uhr Türkei Serbien Gruppe 3 20.45 Uhr Russland Ungarn Gruppe 4 18 Uhr Finnland Irland Gruppe 4 20.45 Uhr Bulgarien Wales

Liga C

Gruppe Uhrzeit Heim Gast Gruppe 2 20.45 Uhr Nordmazedonien Georgien Gruppe 2 20.45 Uhr Estland Armenien Gruppe 3 20.45 Uhr Moldawien Slowenien Gruppe 3 20.45 Uhr Griechenland Kosovo Gruppe 4 18 Uhr Litauen Albanien Gruppe 4 20.45 Uhr Belarus Kasachstan

Nations League: Tabelle der Gruppe A1

Die Gruppe A1 steht bisher unerwartet eng zusammen, die vermeintlich überlegenen Mannschaften Italien und Niederlande konnten sich noch nicht von Polen und Bosnien und Herzegowina absetzen.