Nations League: Kroatien gegen Schweden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Nationalmannschaften von Kroatien und Schweden treffen am 3. Spieltag der Nations League aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel in Gruppe A3 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN und seht alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv in voller Länge!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kroatien gegen Schweden: Termin, Anpfiff und Stadion

Kroatien und Schweden treffen am heutigen Sonntag (11. Oktober) um 18 Uhr aufeinander. Die Partie findet im Stadion Maksimir in der kroatischen Hauptstadt Zagreb statt, das knapp 35.000 Zuschauer aufnehmen kann, aber zu großen Teilen leer bleiben wird.

Nations League: Kroatien gegen Schweden heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung sind live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen, so auch das Duell zwischen Kroatien und Schweden. Beginnend mit der Vorberichterstattung ab 17.45 Uhr erwartet euch dort Kommentator Stefan Galler.

Der Streamingdienst zeigt außerdem einen Großteil der Spiele aus der Champions League sowie alle Spiele aus der Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Europa League und ausgewählte Spiele der Bundesliga. Weiterhin seht Ihr dort die NFL, NBA, MLB und NHL sowie UFC, Boxen, WWE, Darts, Snooker, E-Sports, Wintersport, Radsport, Motorsport, Beachvolleyball, Sportfischen und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist beim Preis von 119,99 Euro vergleichsweise ein wenig günstiger.

Nations League: Kroatien gegen Schweden heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Nations-League-Spiel Kroatien gegen Schweden auch im SPOX-Liveticker verfolgen, der euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Zagreb versorgt.

Liveticker Kroatien - Schweden

© imago images / TT

Nations League: Alle Ligen im Überblick

Kroatien und Schweden sind gemeinsam mit Frankreich und Portugal in der vermutlich stärksten Gruppe der gesamten Nations League. Beide Mannschaften sind punktlos nach zwei Spielen und werden voraussichtlich unter sich ausmachen, wer von ihnen in der nächsten Saison in Liga B spielen muss.

Liga A

Gruppe A1 Gruppe A2 Gruppe A3 Gruppe A4 Polen Island Kroatien Deutschland Bosnien-Herzegowina Dänemark Schweden Ukraine Italien Belgien Frankreich Spanien Niederlande England Portugal Schweiz

Liga B

Gruppe B1 Gruppe B2 Gruppe B3 Gruppe B4 Rumänien Israel Ungarn Bulgarien Nordirland Slowakei Türkei Island Irland Norwegen Schottland Serbien Finnland Österreich Tschechien Russland

Liga C

Gruppe C1 Gruppe C2 Gruppe C3 Gruppe C4 Aserbaidschan Armenien Moldawien Kasachstan Luxemburg Estland Slowenien Litauen Zypern Nordmazedonien Kosovo Weißrussland Montenegro Georgien Griechenland Albanien

Liga D