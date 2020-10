Italien gegen Moldawien: Das Testspiel heute live im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch steht das Freundschaftsspiel zwischen Italien und Moldawien auf dem Programm. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Du willst Testspiele und Partien der Nations League live sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Italien gegen Moldawien heute live: Ort und Anpfiff

Das Freundschaftsspiel zwischen Italien und Moldawien steigt am heutigen Mittwoch (7. Oktober) um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Stadio Comunale Artemio Franchi in Florenz.

Zuschauer sind aufgrund der weiterhin zu hohen Coronazahlen in Italien höchstens 1000 zugelassen, sollte es keine besonderen Ereignisse geben. Am vergangenen Freitag trug die Fiorentina ihr Heimspiel gegen Sampdoria Genua genau vor dieser Summe aus.

Italien - Moldawien heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Östtereich gibt es keine Möglichkeit, das Testspiel zwischen Italien und Moldawien am heutigen Mittwoch live im TV zu sehen. Stattdessen besitzt der Streamingingdienst DAZN die Übertragungsrechte an zahlreichen Freundschaftsspielen und Partien der Nations League - so auch an der Begegnung der Squadra Azzurra. Mario Rieker fungiert als Kommentator.

Auch bei den kommenden Auftritten der italienischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Polen (11. Oktober) und die Niederlande (14. Oktober) könnt Ihr live auf DAZN dabei sein. Auch auf Vereinsebene bietet der Streaminganbieter jede Menge europäischen Spitzenfußball an.

Die Champions League, die gesamte Europa League, 40 Spiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind beim "Netflix des Sports" beheimatet. Auch US-Sport-Fans (NFL, NHL, NBA und MLB) kommen voll auf ihre Kosten.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Italien seit 16 Länderspielen ungeschlagen

Die italienische Nationalmannschaft hat sich nach schwierigen Jahren in der jüngeren Vergangenheit endlich wieder im Kreis der erweiterten Spitzenteams in Europa etabliert. Die Squadra Azzurra ist seit mittlerweile 16 Länderspielen ungeschlagen. Zudem gewann sie zwölf der vergangenen 13 Partien.

Nur zum Start der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina gab es einen kleinen Dämpfer, als Italien gegen den klaren Außenseiter nicht über ein 1:1 hinauskam.

Den kleinen Ausrutscher korriegerten die Männer aus dem Land des Stiefels aber drei Tage später mit einem 1:0-Sieg gegen die Niederlande, die bei der ersten Ausgabe des neuen Turnierformats das Finale erreicht hatten. Den Treffer des Tages erzielte Nicolo Barella.

Moldawien spielte hingegen 1:1 gegen Kosovo und verlor mit 0:1 in Slowenien. Die moldauische Nationalmannschaft befindet sich in Liga C, also der zweitschwächsten Liga.

Nations League: Die Liga A mit Italien im Überblick