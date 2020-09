Nations League: Russland gegen Serbien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Spieltag der Nations League trifft die russische Nationalmannschaft auf die serbische Nationalmannschaft. Hier bekommt Ihr die Informationen, wie Ihr Russland gegen Serbien heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Russland gegen Serbien: Datum, Anpfiff und Stadion

Russland und Serbien eröffnen ihre Nations-League-Saison am heutigen Donnerstag (3. September). Das Aufeinandertreffen wird heute um 20.45 Uhr in der VTB-Arena in Moskau angepfiffen.

Die Heimspielstätte von FK Dynamo Moskau wurde im letzten Januar eröffnet und bietet Platz für knapp 26.000 Zuschauer. Aufgrund der Coronapandemie findet das Spiel jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Nations League: Russland gegen Serbien heute live im TV und Livestream

Das Duell der beiden Nationalmannschaften ist im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt alle Nations-League-Spiele - außer die der deutschen Nationalmannschaft - live und in voller Länge. Kommentator für Russland gegen Serbien ist Max Gross.

Nations League: Russland gegen Serbien heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr trotzdem kein Tor der Nations League verpassen! Unsere SPOX-Liveticker stehen für jedes der Einzelspiele bereit, außerdem könnt Ihr die gesamte Action eines Nations-League-Spieltages im jeweiligen Konferenzticker des Abends verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker Russland-Serbien

Hier zum Nations-League-Konferenzticker

Nations League: Die Gruppeneinteilung der Liga B

Die vier Gruppenersten der Liga B steigen zur nächsten Nations-League-Saison in Liga A auf. Die vier Gruppenletzten steigen hingegen in Liga C ab. Gemeinsam mit der Türkei und Ungarn bilden Russland und Serbien die vermutlich stärkste Gruppe in Liga B.

In Liga D sind aktuell nur sieben Mannschaften in zwei Gruppen, wodurch die Nations League in der Saison 2020/21 mit 55 Teilnehmern gespielt wird. Langfristig ist vorgesehen, dass auch Liga D auf volle 16 Nationen aufgestockt wird.