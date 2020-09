Europäischer Supercup - FC Bayern gegen FC Sevilla: Ort, Datum, TV-Übertragung, Stream und Liveticker

In der Puskas Arena in Budapest treffen sich Champions-League-Sieger Bayern München und Europa-League-Champion Sevilla am Donnerstag, um den Europäischen Supercup auszuspielen. Hier erfahrt ihr, was ihr über das Spiel wissen müsst und wo das Duell im TV, Stream und Liveticker läuft.

Datum und Austragungsort: Wann und wo findet Bayern - Sevilla statt?

Am Donnerstag entscheidet sich, wer sich final die europäische Krone aufsetzen darf. Dann nämlich treffen die Gewinner der beiden großen europäischen Pokalwettbewerbe - Triplesieger Bayern München und der FC Sevilla - zum Kampf um den Europäischen Supercup aufeinander.

Datum: 24.09.2020

24.09.2020 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Austragungsort: Puskas Arena (Budapest, Ungarn)

Puskas Arena (Budapest, Ungarn) Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

© imago images / Laszlo Szirtesi

Europäischer Supercup: Übertragung im TV, Stream und Liveticker

Das Duell Bayern gegen Sevilla ist in Deutschland nicht im Free-TV empfangbar, Pay-TV-Sender Sky wird die Partie allerdings übertragen. Abonnenten des Sport-Abos sowie Käufer des Supersport Tickets können die Partie beim Bezahlsender verfolgen. Ab 20 Uhr wird dort die Vorberichterstattung beginnen, folgendes Personal führt durch den Abend:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Wolf Fuss

Auch DAZN überträgt das Spiel live aus Budapest. Dort ist das Abonnement ebenfalls kostenpflichtig, allerdings bietet der Streamingdienst einen kostenlosen Probemonat an. Hier kannst du dich direkt registrieren! Dieses Personal ist für DAZN im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Kommentator: Jan Platte

Wer weder Zugang zu DAZN oder Sky hat, kann das Spiel bei SPOX natürlich auch im Liveticker verfolgen. Dort erfahrt ihr alles Wichtige zur Partie in Echtzeit und verpasst keine Tore, Karten und Chancen.

Bayern gegen Sevilla: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Davies - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski

FC Sevilla: Bono - Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon - Banega, Fernando, Jordan - Suso, de Jong, Ocampos

Corona: Finalort zum Risikogebiet erklärt - UEFA nimmt Tickets zurück

Wegen der in die Höhe schnellenden Corona-Zahlen in Budapest und Ungarn ist die Austragung des Spiels umstritten - sogar bei den direkt Beteiligten. "Das ist eine Sache, die man nicht ganz so versteht", sagte Bayern-Coach Hansi Flick über die Ansetzung: "Aber wir sind nicht die, die die Entscheidung treffen, die haben andere getroffen." In Budapest schnellen die Infektionen wieder exponentiell in die Höhe, die Stadt wurde vom Robert-Koch-Institut zum Risko-Gebiet erklärt. Wegen der ansteigenden Infektionen hatte Ungarn Anfang September gar ein Einreiseverbot für Ausländer erlassen.

Der Supercup soll dennoch stattfinden und das sogar vor Zuschauern. 30 Prozent der Kapazität der Puskas Arena sind freigegeben, das entspricht in etwa 20.000 von 67.000 Plätzen, den Bayern wurden davon 4500 Eintrittskarten zur Verfügung gestellt. Für Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge vertretbar: "Die UEFA hat sich diese Entscheidung durchaus sehr schwer gemacht. Sie wollte zielbewusst einen ersten Schritt in Richtung Normalität gehen. Grundsätzlich halten wir das für möglich und nachvollziehbar."

Immerhin: Fans, die aufgrund der angespannten Corona-Lage die Reise nach Budapest nicht antreten wollen, erhalten von der UEFA "vollumfänglich" das Geld für die Eintrittskarten zurück.

Nach dem Supercup ist vor dem Supercup: Bayerns nächste Spiele