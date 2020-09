Nations League: Belgien gegen Island heute live im TV, Livestream und Liveticker

Belgien gegen Island: So lautet eine der heutigen Begegnungen in der Nations League. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Belgien gegen Island: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Der Anpfiff für die Partie Belgien gegen Island erfolgt heute um 20.45 Uhr im Brüssler King Baudouin Stadium.

Folgendes polnisches Schiedsrichtergespann wird die Spielleitung übernehmen:

Schiedsrichter: Pawel Raczkowski

Pawel Raczkowski Assistenten: Radoslaw Siejka, Adam Kupsik

Radoslaw Siejka, Adam Kupsik Vierter Offizieller: Pawel Gil

Nations League: Belgien gegen Island heute live im TV und Livestream sehen

Eine Übertragung der Nations-League-Spiele ohne deutsche Beteiligung im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen zeigt DAZN sämtliche Begegungen. Der Streamingdienst geht pünktlich zu Spielbeginn mit Kommentator Mario Rieker auf Sendung.

Belgien gegen Island: Die Nations League im Liveticker verfolgen

Wie zu allen Pflichtspielen der europäischen Nationalmannschaften gibt es hier bei SPOX auch zur Nations League zahlreiche Liveticker. SPOX begleitet alle Partien für Euch und bietet sogar einen Konferenz-Ticker an.

Belgien gegen Island: Die bisherige Bilanz

Elf Duelle gab es bisher zwischen Belgien und Island - und alle elf gingen an die Belgier! Neben sechs Spielen in der WM-Qualifikation, zwei in der EM-Quali und einem Test gab es die jüngsten Vergleiche in der Nations League.

Belgien gegen Island: Spiele in der Nations League

Datum Heim Auswärts Ergebnis 15. November 2018 Belgien Island 2:0 11. September 2018 Island Belgien 0:3

Nations League: Die Gruppen der Liga A

Neben Belgien und Island gehe Dänemark und England in der Gruppe A2 an den Start. Mit drei Punkten sind die Three Lions und die Belgier optimal gestartet. der Viertplatzierte der Gruppe steigt in die Liga B ab.