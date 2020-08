VfB Stuttgart gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bundesliga und sucht sich mit dem FC Liverpool in der Vorbereitung gleich einen der härtesten Gegner Europas. Wie, wann und wo Ihr das Testspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfB Stuttgart gegen FC Liverpool: Termin, Anpfiff und Stadion

Die Aufsteiger aus Stuttgart treffen am heutigen Samstag (22. August) auf den FC Liverpool und Cheftrainer Jürgen Klopp. Die Partie wird um 18 Uhr in Kitzbühel angepfiffen. Beide Mannschaften halten im Rahmen der Saisonvorbereitung ein Trainingslager in Österreich ab.

Testspiel: VfB vs. Liverpool heute live im TV und Livestream

Eine gute Nachricht für alle Fans des VfB und der Reds, die Live-Fußball ihres Teams vermisst haben: Heute läuft genau dieser im Free-TV. ServusTV zeigt das Freundschaftsspiel live und in voller Länge. Wer nicht auf den Fernsehsender zugreifen kann oder möchte, kann den Livestream auf servustv.com verfolgen.

Alternativ bietet der FC Liverpool sogar seine eigene Übertragung an, die auf dem hauseigenen LFCTV läuft.

© imago images / Hartenfelser

VfB Stuttgart: Die Saison 2019/20 im Rückblick

Der VfB Stuttgart stand ab dem dritten Spieltag der vergangenen Saison durchgängig auf einem Aufstiegsplatz zur Bundesliga. Das vermutlich wichtigste Duell der Spielzeit kam am 28. Spieltag gegen den Hamburger SV. Mit einem 3:2-Last-Minute-Sieg sicherten die Schwaben sich Platz zwei der 2. Liga und hielten den HSV auf Abstand, den weder die Rothosen noch der 1. FC Heidenheim aufholen konnte. Stuttgart stieg als Zweiter in die Bundesliga auf, nach nur einem Jahr in der 2. Liga.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Arminia Bielefeld 34 65:30 35 68 2. VfB Stuttgart 34 62:41 21 58 3. 1. FC Heidenheim 34 45:36 9 55 4. Hamburger SV 34 62:46 16 54 5. SV Darmstadt 98 34 48:43 5 52 6. Hannover 96 34 54:49 5 48 7. FC Erzgebirge Aue 34 46:48 -2 47 8. VfL Bochum 34 53:51 2 46 9. SpVgg Greuther Fürth 34 46:45 1 44 10. SV Sandhausen 34 43:45 -2 43 11. Holstein Kiel 34 53:56 -3 43 12. SSV Jahn Regensburg 34 50:56 -6 43 13. VfL Osnabrück 34 46:48 -2 40 14. FC Sankt Pauli 34 41:50 -9 39 15. Karlsruher SC 34 45:56 -11 37 16. 1. FC Nürnberg 34 45:58 -13 37 17. SV Wehen Wiesbaden 34 45:65 -20 34 18. SG Dynamo Dresden 34 32:58 -26 32

FC Liverpool: Die Saison 2019/20 im Rückblick

Der FC Liverpool spielte national eine der dominantesten Saisons aller Zeiten, musste international aber ein enttäuschendes Saisonende verkraften.

Die Mannschaft von Klopp stand quasi schon vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der coronabedingten Zwangspause als Meister der Premier League fest und beendete die Spielzeit nach leichtem Schwächeln in der Schlussphase der Saison mit 99 Punkten und 18 Punkten Vorsprung vor Vizemeister Manchester City. Für die Reds war es der erste Meistertitel nach 30 Jahren der Dürre.

In der Champions League gelang es dem (noch) amtierenden Champion nicht, weiter als ins Achtelfinale zu marschieren. Dort beendete Atletico Madrid die Hoffnung der Reds auf die Titelverteidigung mit einem 1:0-Sieg im Hinspiel und einem 3:2-Triumph nach einer wilden Endphase im Rückspiel.