Nations League: Termine, Modus, Spiele

Die Nations League kann mit fast unverändertem Terminkalender starten und wird unter anderem den europäischen Mannschaften einen ersten Anhaltspunkt in ihrer Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Jahr 2021 geben. Alle Informationen zu den Terminen, dem Modus und den anstehenden Spielen der Nations League findet Ihr hier.

Nations League: Der Spielmodus für 2020

Wie der Name verspricht wird die Nations League wie ein Ligabetrieb gespielt. Die 55 teilnehmenden Mannschaften werden auf die Ligen A-D aufgeteilt und dort jeweils in Gruppen von vier Teams organisiert. In den Ligen B, C und D spielen die Nationalmannschaften um den Aufstieg in die nächsthöhere Liga, oder gegen den Abstieg in eine darunterliegende Liga.

© imago images

Der Sieger der Nations League kann jedoch nur aus der Liga A hervorgehen. An drei Doppel-Spieltagen werden dort vier Gruppensieger ausgemacht, die sich für die Finalrunde im "Final Four"-Style qualifizieren. Die vier Gruppenletzten steigen ab.

Nations League: Termine für Finalrunde stehen noch aus

Die nächste Endrunde der Nations League war ursprünglich für den 2. und 3. Juni (Halbfinale) sowie den 6. Juni 2021 (Finale) angesetzt, musste jedoch aufgrund der Coronapandemie und der Verlegung der EM 2020 ins kommende Jahr auch verschoben werden. Ein neues Zeitfenster für die Ermittlung des Nations-League-Champions steht noch nicht fest.

Nations League: Der erste Spieltag in Liga A

Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet den ersten Spieltag in Liga A der Nations League. Am Donnerstag, dem 3. September, trifft das DFB-Team auf die spanische Nationalmannschaft in Stuttgart um 20:45 Uhr.

Datum Anpfiff Austragungsort Heim Gast Gruppe 3. September 20:45 Uhr Stuttgart Deutschland Spanien A4 3. September 21:45 Uhr Lwiw Ukraine Schweiz A4 4. September 20:45 Uhr Florenz Italien Bosnien und Herzegowina A1 4. September 20:45 Uhr Amsterdam Niederlande Polen A1 5. September 17:00 Uhr Reykjavik Island England A2 5. September 20:45 Uhr Kopenhagen Dänemark Belgien A2 5. September 19:45 Uhr Porto Portugal Kroatien A3 5. September 20:45 Uhr Solna Schweden Frankreich A3

Nations League live im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV zu sehen sein. ARD und ZDF werden die sechs Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung unter sich aufteilen und jeweils live und in voller Länge zeigen.

Alle anderen Partien sind live und exklusiv in voller Länge bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst darf die Spiele der jeweiligen Nationalmannschaft im eigenen Land nicht live zeigen, bietet dafür aber einen Re-Live nach Ende des Spiels an.

Bedeutet: Das DFB-Team kann auf DAZN nur aus Österreich oder Schweiz live verfolgt werden. In Deutschland sind dafür die Spiele der Österreicher und Schweizer problemlos live zu verfolgen.

Nations League: Die Gruppen der Liga A

Die Gegner der Deutschen in Gruppe A4 wirken mit Spanien, Schweiz und der Ukraine erstmal wie ein schlechtes Los. Ein Blick auf die anderen drei Gruppen macht schnell klar, dass es in Liga A der Nations League kaum einfache Kontrahenten gibt.