Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung und Livestream am Sonntag

Auch am heutigen Sonntag (16. August) rollt der Ball auf einigen Fußballplätzen der Welt. SPOX verschafft Euch einen Überblick zu den heutigen Spielen und verrät Euch, wo Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fußball heute live: Die wichtigsten Sonntagsspiele im Überblick

Um 21 Uhr kommt es zum ersten Halbfinal-Kracher der Europa League, wenn Rekordsieger FC Sevilla auf Manchester United trifft. Der Sieger der Partie bekommt es dann mit dem Gewinner des Spiels zwischen Inter Mailand und Schachtjar Donezk (Montag, 17. August) zu tun. Die vier Halbfinalisten befinden sich in NRW, um das Blitzturnier der Europa League auszutragen.

Darüber hinaus bestreitet mit dem BVB ein Bundesligist ein Testspiel. Borussia Dortmund trifft im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz auf Austria Wien. Das Besondere: Die Österreicher werden von Peter Stöger, der von Dezember 2017 bis Sommer 2018 Trainer der Schwarzgelben war, betreut.

Außerdem stehen die Halbfinals der Aufstiegs-Playoffs in Spaniens zweiter Liga an. Um 19 empfängt Almeria den FC Girona (Hinspiel 0:1) und um 22 Uhr trifft Real Saragossa auf Elche (Hinspiel 0:0). Auch das Finale der Playoffs in der Serie B steht an, wenn Frosione Calcio auf Spezia trifft.

Fußball heute live: Die Spiele in der Übersicht

Anpfiff Wettbewerb Team 1 / Heim Team 2 / Gast 16.00 Uhr Testspiel Borussia Dortmund Austrian Wien 19.00 Uhr Halbfinale, Segunda Division UD Almeria FC Girona 21.00 Uhr Halbfinale, Europa League FC Sevilla Manchester United 21.15 Uhr Finale, Serie B Frosinone Calcio Spezia 22.00 Uhr Halbfinale, Segunda Division Real Saragossa Elche CF

Fußball heute live im TV und Livestream verfolgen

Das Halbfinale der Europa League zwischen Sevilla und Manchester United könnt Ihr live auf DAZN verfolgen, der Streamingdienst beginnt seine Übertragung kurz vor Anpfiff. Auch das andere Semifinale sowie das Endspiel könnt Ihr live beim Streaminganbieter sehen.

RTL hat sich zudem die Rechte für die Übertragung des United-Spiels gesichert, allerdings über den Tochtersender RTL Nitro.

Die Playoff-Spiele der zweiten spanischen und italienischen Liga gibt es außerdem exklusiv bei DAZN. Das "Netflix des Sports" bietet neben den heutigen Spielen auch jede Menge anderen europäischen Spitzenfußball an. Unter anderem könnt Ihr auch die Serie A, Ligue 1, Primera Division und die anstehenden Entscheidungen in der Champions League bei DAZN verfolgen. Auch die Bundesliga ist weiterhin bei DAZN beheimatet.

Das Testspiel von Borussia Dortmund könnt Ihr zudem bei Sport 1 oder auf der YouTube-Seite des BVB kostenfrei sehen.

Fußball heute im Liveticker

Das Europa-League-Halbfinale könnt Ihr selbstverständlich auch bei SPOX verfolgen. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Highlights und natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für Sevilla gegen Manchester United.

Außerdem bietet wir einen Ticker zum BVB-Testspiel gegen Austria Wien an. Diesen findet Ihr hier.

FC Sevilla vs. Manchester United: Alle Duelle im Überblick

Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Der FC Sevilla setzte sich beim letzten Aufeinandertreffen gegen die Red Devils nach zwei Spielen durch. Zudem liegt den Andalusiern der Wettbewerb wie keiner anderen Mannschaft. Bereits fünfmal schnappten sich die Spanier den Europa-League-Titel.

Manchester United schaffte es hingegen bei den letzten vier Halbfinal-Teilnahmen in großen Europapokal-Wettbewerben auch stets ins Endspiel (2008, 2009 und 2011 in der CL, 2017 in der EL) und gewann dann auch in zwei von vier Fällen die Trophäe (CL 2008, EL 2017).