Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Am heutigen Dienstag steht wieder Live-Fußall an. Wir verraten Euch, welche Spiele anstehen und wann diese stattfinden. Dazu geben wir Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Diese Spiele finden am heutigen Dienstag (25. August) statt

Der heutige Dienstag (25. August) ist geprägt von Testspielen.

Los geht es zwischen dem österreichischen Meister Red Bull Salzburg und dem englischen Meister FC Liverpool. Um 16 Uhr stehen sich die beiden Teams in der Red Bull Arena zu Salzburg gegenüber.

Auch ein Bundesligist testet heute für die neue Saison: Die Hertha aus Berlin tritt gegen Ajax Amsterdam an. Anstoß ist um 19 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena in der niederländischen Hauptstadt.

Bereits in der Nacht ging es in der MLS hoch her! New York City besiegte dank eines Treffers des ehemaligen Lautern-Kickers Alexander Ring Eastern-Conference-Tabellenführer Columbus Crew mit 1:0.

Uhrzeit Wettbewerb Spieltag Heim Ergebnis Gast 1 Uhr Major League Soccer (MLS) 7. New York City 1:0 Columbus Crew 16 Uhr Testspiel - Red Bull Salzburg -:- FC Liverpool 19 Uhr Testspiel - Ajax Amsterdam -:- Hertha BSC

Fußball heute live im TV und Livestream sehen

Die heutigen Partien laufen allesamt in Deutschland nicht live im TV, allerdings könnt Ihr alle Begegnungen im Livestream verfolgen.

Red Bull Salzburg gegen den FC Liverpool könnt Ihr auf verschiedenen Wegen sehen. Red Bull bietet einen eigenen, kostenfreien Livestream zur Partie an, alternativ bietet auch das Liverpool-Netzwerk LFC TV einen Livestream an, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Alle Österreicher dürfen sich freuen, ServusTV hat sich in Österreich die Übertragungsrechte für die Partie gesichert und wird sie in voller Länge übertragen. In der ServusTV-Mediathek findet Ihr zudem einen kostenfreien Livestream für Smartphone, Tablet und Smart-TV.

Das Testspiel der Hertha gegen Ajax könnt Ihr im hauseigenen Livestream der Berliner verfolgen, der in der DACH-Region kostenfrei abrufbar ist. Hier entlang zum Livestream der Hertha.

Wer das MLS-Spiel zwischen New York City und Columbus Crew in voller Länge nachschauen möchte, ist dahingegen bei DAZN bestens aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet Euch das komplette Spiel im Re-Live an.

