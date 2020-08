Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Auch am heutigen Donnerstag (13. August) gibt es wieder Live-Fußball. Wir verraten Euch, welche Spiele heute anstehen und erklären alles zu Terminen sowie TV-Übertragung und Livestream.

Fußball heute live, Termine: Diese Partien laufen am heutigen Donnerstag (13. August)

Das Highlight des heutigen Abends ist ohne Frage der Champions-League-Auftritt von RB Leipzig. Die Sachsen spielen beim Finalturnier in Lissabon gegen Atletico Madrid um den Einzug ins Halbfinale, Anstoß ist um 21 Uhr. Gespielt wird im Estadio Jose Alvalade, der Heimspielstätte von Sporting Lissabon.

Bereits zuvor steht aber schon Live-Fußball auf dem Programm, in der spanischen Segunda Division steigen die ersten Halbfinals der Playoffs. Dort machen die verbleibenden vier Teams (Platz 3 bis 6 der regulären Saison) in einem Turnierformat mit Hin- und Rückspiel den dritten Aufsteiger unter sich aus.

Los geht es um 19.30 Uhr mit der Partie Girona gegen Almeria, ehe sich um 22 Uhr Elche und Zaragossa gegenüberstehen.

Team 1 Team 2 Wettbewerb Datum Uhrzeit Ort FC Girona UD Almeria Segunda Division Playoffs, erstes Halbfinale Do, 13. August 19.30 Uhr Girona RB Leipzig Atletico Madrid Champions League, Viertelfinale Do, 13. August 21 Uhr Lissabon FC Elche Real Zaragossa Segunda Division Playoffs, erstes Halbfinale Do, 13. August 22 Uhr Elche

Fußball heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung des Champions-League-Knallers der Roten Bullen ist zum einen DAZN zuständig. Der Streaming-Dienst startet seine Übertragung wenige Minuten vor dem Anpfiff mit folgendem Personal:

Moderation: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Ralph Gunesch

Auch die Playoffs der Segunda Division sind live auf DAZN zu sehen. Marcel Seufert verfolgt die erste Partie zwischen Girona und Almeria live am Mikrofon für Euch, für Elche gegen Zaragossa ist Uwe Morave zuständig.

Die Königsklasse ist darüber hinaus auch auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender startet seine Vorberichterstattung bereits um 19.30 Uhr mit Dietmar Hamann, Michael Leopold und Erik Meijer. Kai Dittmann übernimmt dann zu Spielbeginn am Mikrofon.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky die Partie auch im Livestream via Sky Go oder Sky Ticket an, beide Varianten sind jedoch kostenpflichtig.

Fußball heute live: RB Leipzig will über Atletico Madrid ins Halbfinale stürmen

Bei der ersten K.o.-Teilnahme der Vereinsgeschichte will RB Leipzig direkt den großen Wurf schaffen und ins Halbfinale der Finalturniers einziehen. Julian Nagelsmann und Co. gaben sich im Vorfeld der Partie optimistisch. "Es kann bis ins Finale gehen", sagte der RB-Trainer selbstbewusst, Yussuf Poulsen spricht sogar vom Titel: "Wenn du erst mal da bist, dann musst du den festen Willen haben, den ganzen Weg bis ins Finale und zum Titel zu gehen."

Den Abgang von Timo Werner beklagt dagegen niemand bei den Leipzigern. "Es ist nicht so, dass wir in Unterzahl spielen müssen, wenn Timo Werner nicht dabei ist. Wir dürfen ihn schon ersetzen", fügte Nagelsmann an. "Ich denke, dass wir die nötige Offensivpower haben, um vor das Tor zu kommen."

