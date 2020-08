Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC: Testspiel heute live im TV und Livestream sehen

Die Saisonvorbereitung im europäischen Fußball läuft auf Hochtouren! Hertha BSC hat Ajax Amsterdam als Gegner für ein Testspiel auserkoren. Wie Ihr das Spiel der Berliner gegen den niederländischen Meister heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC: Datum, Anpfiff und Spielstätte

Ajax Amsterdam empfängt Hertha BSC am heutigen Dienstag (25. August), um 19 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Aufgrund der Coronapandemie wird keiner der 55.500 Plätze von Fans besetzt werden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC heute live im TV und Livestream sehen

Das Testspiel zwischen Ajax und Berlin läuft im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV.

Der Hauptstadtklub bietet jedoch einen Livestream an, der in der ganzen DACH-Region empfangbar ist. Hier entlang zum Livestream der Hertha.

Hertha BSC, Kader: Die Neuzugänge vor der Saison 2020/21

Im Vergleich zur Vorsaison hat Hertha BSC noch kaum Geld für Neuzugänge ausgegeben, aber das kann sich noch ändern. Der Klub wurde in diesem Sommer bereits mit Luka Jovic in Verbindung gebracht, der in Real Madrid in Ungnade gefallen ist.

Spieler Position Alter Nationalität Abgebender Verein Ablöse Alexander Schwolow Torwart 28 Deutschland SC Freiburg 8 Mio. Euro Deyovaisio Zeefuik Rechter Verteidiger 22 Niederlande/Suriname FC Groningen 4. Mio Euro Eduard Löwen Zentrales Mittelfeld 24 Deutschland/Russland FC Augsburg - Davie Selke Mittelstürmer 26 Deutschland Werder Bremen - Dennis Jastrzembski Linksaußen 21 Polen/Deutschland SC Paderborn - Jessic Ngankam Mittelstürmer 19 Deutschland/Kamerun Hertha BSC II - Omar Rekik Innenverteidiger 18 Niederlande/Tunesien Hertha BSC U19 - Florian Palmowski Torwart 19 Deutschland Hertha BSC U19 - Marton Dardai Innenverteidiger 18 Deutschland/Ungarn Hertha BSC U19 -

© imago images / Poolfoto

Bundesliga: So schnitt die Hertha in der Saison 2019/20 ab

Hertha BSC war sportlich eine der positiven Überraschungen nach der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebs in der Bundesliga. Der Klub fiel in der vergangenen Spielzeit jedoch abseits des Feldes mehrfach negativ aus. Sowohl ein Abschiedsdrama wie das von Trainer Jürgen Klinsmann als auch ein PR-Fiasko wie nach dem Facebook-Livestream von Solomon Kalou wird der Verein in der kommenden Saison vermeiden wollen.