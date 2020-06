Benedikt Höwedes wohl unmittelbar vor Vertragsauflösung bei Lokomotive Moskau

Die Zeit von Abwehrspieler Benedikt Höwedes (32) bei Lokomotive Moskau steht wohl unmittelbar vor dem Ende. Wie Sport1 und die Bild übereinstimmend berichten, soll der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers in Russland aufgelöst werden.

Einer der angeblichen Hauptgründe: Familienvater Höwedes will in der unklaren Coronasituation lieber in Deutschland bleiben, während die Saison in Russland am 21. Juni fortgesetzt werden soll.

Der Kontrakt des 2014er-Weltmeister galt ursprünglich bis 2021, der Verein kommt jedoch dem Wunsch des Spielers nach der Vertragsauflösung nach. Bereits im Winter war Höwedes mit einem Wechsel zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden, der Transfer scheiterte allerdings an den zu hohen Ablöseforderungen der Russen.

Wie es nun für Höwedes, der vor knapp zwei Jahren nach einem Zerwürfnis mit Schalke-Coach Domenico Tedesco für fünf Millionen Euro vom FC Schalke 04 in die russische Premier Liga wechselte, weitergeht, ist noch unklar. "Mein primäres Ziel ist es, möglichst zeitnah wieder bei der Familie in Haltern am See zu sein", sagte er schon im vergangenen Jahr.

Der ehemalige Schalke-Kapitän kam in Russland wettbewerbsübergreifend 50-mal zum Einsatz und erzielte vier Treffer. In der derzeit unterbrochenen Spielzeit zählte er als Innenverteidiger zum Stammpersonal von Lokomotive, das in der nationalen Liga mit 41 Punkten auf Platz drei steht.