Kaka: Der brasilianische Ronaldo war mein bester Mitspieler

Der ehemalige Weltfußballer Kaka hat Selecao-Legende Ronaldo als besten Mitspieler seiner Laufbahn geadelt. Die beiden Angreifer liefen einst gemeinsam für die brasilianische Nationalmannschaft und die AC Mailand auf und gewannen unter anderem 2002 die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea.

Kaka, der später bei Real Madrid auch an der Seite Cristiano Ronaldos spielte, antwortete auf die Frage der SportBIBLE, welcher Ronaldo der Bessere gewesen sei: "Der brasilianische Ronaldo war der beste Spieler, mit dem ich je spielte. Was ich von dem Jungen auf dem Spielfeld gesehen habe, war überragend. Er war der Beste. Aber was Cristiano geleistet hat - und immer noch leistet - ist auch unwirklich."

Kaka führte aus, was ihn am portugiesischen Europameister von Juventus Turin so fasziniert: "Was ich an ihm am bemerkenswertesten finde, ist, wie er sich nach all seinen Erfolgen immer noch motivieren kann."

Im vergangenen Jahr beendete Kaka nach einem zweijährigem MLS-Engagement bei Orlando City seine erfolgreiche Laufbahn. Neben dem genannten WM-Titel gewann er mit Milan und Real Madrid zahlreiche Titel in Europa, unter anderem die Champions League, die Serie A und LaLiga. 2007 wurde er mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.