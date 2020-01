Transfermarkt: Bei diesen Spielern laufen die Verträge aus

Das Transferfenster im Winter ist in Europa seit dem 1. Januar geöffnet. Dabei stehen besonders Spieler im Fokus, deren Vertrag im Sommer ausläuft. SPOX zeigt Euch, bei welchen Spieler der Vertrag ausläuft.

Für die Klubs ist der Wintertransfermarkt potenziell die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für jene Spieler mit auslaufendem Arbeitspapier zu erzielen. Andersherum dürfen Spieler nun bereits für Sommer bei einem neuen Verein unterschreiben.

Bundesliga: Bei diesen Spieler läuft der Vertrag aus

Nur beim FC Bayern München gibt es im Sommer keinen auslaufenden Vertrag.

Der prominenteste Spieler auf dieser Liste mit Sicherheit Mario Götze. Im Sommer hieß es noch, dass es zeitnah Gespräche zwischen dem BVB und dem Weltmeister von 2014 gebe. Diese ziehen sich jedoch bis ins Jahr 2020. Knackpunkt soll unter anderem eine Gehaltskürzung sein, sowie die geringe Spielzeit Götzes unter Lucien Favre. Mittlerweile ist eine Vertragsverlängerung in Dortmund unwahrscheinlich. So soll vor allem Hertha BSC großes Interesse an Götze haben.

Bei Schalke 04 könnten mit Stambouli, Caliguiri und Oczipka sogar drei Stammspieler den Verein verlassen. Alexander Nübel, dessen Vertrag ebenfalls auslaufen wird, schließt sich zum 1. Juli 2020 dem FC Bayern München an.

Bei Aufsteiger Union Berlin laufen sogar 12 Verträge aus. Mit Kapitän Trimmel, Torwart Ginkiewicz, Stürmer Andersson und Mittelfeldspieler Prömel sogar vier feste Größen der Startelf.

Bei folgenden Bundesligisten laufen diese Spieler aus:

Verein Spieler Borussia Dortmund Mario Götze, Lukas Piszczek, Eric Oelschlägel Bayer 04 Leverkusen Charles Aranguiz, Ramazan Öczan FC Schalke 04 Benjamin Stambouli, Daniel Caliguiri, Bastian Oczipka SC Freiburg Jannik Haberer, Lukas Kübler, Amir Abrashi, Florian Kath VfL Wolfsburg Robin Knoche, Ismael Azzaoui TSG Hoffenheim Steven Zuber, Robert Zuji, Philipp Ochs Fortuna Düsseldorf Kevin Stöger, Niko Gießelmann, Robin Bormuth, Markus Suttner, Diego Contento, Adam Bodzek, Michael Rensing, Oliver Fink Borussia Mönchengladbach Tobias Strobl, Fabian Johnson, Raffael, Oscar Wendt, Torben Müsel 1. FC Union Berlin Sebastian Andersson, Sebastian Polter, Grischa Prömel, Florian Hübner, Christian Gentner, Rafael Gikiewicz, Felix Kroos, Manuel Schmiedebach, Christopher Trimmel, Ken Reichel, Michael Parensen FSV Mainz 05 Stefan Bell, Daniel Brosinski Werder Bremen Nuri Sahin, Sebastian Langkamp, Fin Bartels Hertha BSC Salomon Kalou, Per Skjelbred, Vedad Ibisevic, Alexander Esswein, Thomas Kraft, Peter Pekarik RB Leipzig Stefan Ilsanker Eintracht Frankfurt Jonathan de Guzman, Gelson Fernandes, Makoto Hasebe FC Augsburg Stephan Lichtsteiner, Daniel Beier, Maurice Malone, Simon Asta SC Paderborn Klaus Gjasula, Ben Zollinski, Babacar Gueye, Uwe Hünemeier, 1. FC Köln Darko Churlinov, Thomas Kessler

Transfermarkt: Bei diesen Stars läuft der Vertrag aus

Edison Cavani und David Silva stehen beim neugegründeten Klub von David Beckham, Inter Miami, hoch im Kurs. Bei Willian ist ein ablösefreier Wechsel zum FC Barcelona im Gespräch. Christian Eriksen wird dagegen mit einem vorzeitigen Transfer zu Inter Mailand in Verbindung gebracht:

Unter anderem läuft bei diesen Top-Spielern der Vertrag in diesem Sommer aus:

Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

Willian (Chelsea FC)

Thomas Meunier (Paris Saint-Germain)

Dries Mertens (SSC Neapel)

Edison Cavani (Paris Saint-Germain)

Eric Bailly (Manchester United)

Nemanja Matic (Manchester United)

Jose Callejon (SSC Neapel)

Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)

David Silva (Manchester City)

Luka Modric (Real Madrid)

Adam Lallana (FC Liverpool)

Fernandinho (Manchester City)

Oliver Giroud (Chelsea FC)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © getty 1/21 Der FC Bayern ging kurz vor der Winterpause personell am Stock. Im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg standen Trainer Hansi Flick lediglich elf Profi-Feldspieler zur Verfügung. © getty 2/21 Außerdem verletzte sich mit Javi Martinez eine weitere Stammkraft beim Hinrunden-Finale schwer. Der spanische Routinier muss wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel mindestens sechs Wochen kürzertreten. © imago images 3/21 Darüber hinaus fallen noch Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) zum Rückrundenstart aus. Muss der Rekordmeister auf dem Winter-Transfermarkt aktiv werden? © getty 4/21 Es werde "nicht viel passieren", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Rande des Wolfsburg-Spiels. Gleichwohl werde man sich "alle Optionen offenhalten". SPOX und Goal geben einen Überblick über die möglichen Transferaktivitäten des FCB. © getty 5/21 MÖGLICHE ABGÄNGE - DAVID ALABA: Der FC Chelsea plant laut "Daily Mirror", im Winter ein Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro für den Verteidiger zu machen. Demnach ist Trainer Frank Lampard unzufrieden mit seiner linken Abwehrseite. © getty 6/21 Alaba gab kürzlich zu, sich grundsätzlich einen Abgang aus der Bundesliga vorstellen zu können. Zunächst habe er aber Ziele mit dem FC Bayern - zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Münchner den Stammspieler jetzt abgeben. © getty 7/21 JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Der FCB würde Boateng ob seines personellen Engpasses in der Defensive aber vorzugsweise bis zum Saisonende halten. © getty 8/21 Erhält Boateng ein gutes Angebot, wäre der immer wieder kritisierte Weltmeister von 2014 einer Luftveränderung im Winter gegenüber aber nicht abgeneigt. Mehrere Medien berichten, dass es bereits Kontakt mit dem FC Arsenal gibt. © getty 9/21 JAVI MARTINEZ: Wie Boateng 31, wie Boateng nicht mehr der Schnellste. Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 10/21 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Anfang Januar: Martinez bleibt. © getty 11/21 MÖGLICHE ZUGÄNGE – BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler steht auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings soll sich Henrichs nun gegen einen Wechsel an die Isar entschieden haben. © getty 12/21 Henrichs' Wahl, das berichtet die "Bild", sei auf RB Leipzig gefallen. Ausschlag gegeben habe eine Gespräch mit RB-Trainer Julian Nagelsmann sowie der langfristige Vertrag, den die Sachsen ihm angeblich bieten. © getty 13/21 Die Bayern hingegen sollen nur ein Leihgeschäft mit der Option auf eine feste Verpflichtung ins Auge gefasst haben. Henrichs ist aber nicht die einzige Option für die Rechtsverteidiger-Position. © getty 14/21 JOAO CANCELO: Der portugiesische Rechtsverteidiger wird ebenfalls mit den Bayern in Verbindung gebracht. Nach Informationen von SPOX und Goal gab es bisher aber keine Kontaktaufnahme zwischen Cancelo und dem FCB. © getty 15/21 Der Profi von Manchester City kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 16/21 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Benjamin Pavard weiter seiner aktuellen Position treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 17/21 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 18/21 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 19/21 LEROY SANE: Das Objekt der Begierde. Die Bayern arbeiten seit Sommer an einer Verpflichtung des City-Stars. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es, laut “Sport Bild“ pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel an die Isar. © getty 20/21 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 21/21 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Laut "Brazzo" seien große Transfers mitten in der Saison "immer schwierig".

Wintertransfers: Bis wann können Klubs Spieler verpflichten?

Bis wann die Klubs Spieler im Winter verpflichten und ob die Spieler dann noch im Europokal auflaufen könnten, könnt Ihr hier nachlesen.