Winter-Transfermarkt 2019/20: Von wann bis wann können die Klubs im Winter Transfers tätigen?

Die zweite Saisonhälfte steht an. Zeit für die Klubs, ihre Kader noch einmal anzupassen und nachzubessern, wo Bedarf besteht. Hier erfahrt Ihr alle Infos zur Tranferphase im Winter.

Transferfenster im Winter: Zeitraum und Fristen

Das Transferfenster im Winter ist nicht in allen Ligen gleich lang geöffnet. In Italien etwa beginnt die Transferphase einen Tag später als in Deutschland oder England. Die meisten Transferfenster schließen am 31. Januar 2020.

Schließt ein Transferfenster, darf ein Klub keine neuen Spieler mehr verpflichten. Abgeben darf er hingegen schon noch welche. Ein Transfer gilt erst als abgeschlossen, wenn beim jeweiligen Ligaverband der Wechselantrag und die vollständigen Vertragsunterlagen rechtzeitig eingereicht wurden. Eine Einigung zwischen Verein und Spieler reicht nicht aus.

Je nach Ligaverband müssen die Anträge bis zu einer gewissen Uhrzeit eingereicht werden, die vollständigen Unterlagen können bis zur endgültigen Deadline nachgereicht werden. In den USA, China oder Japan findet die Saison innerhalb eines Kalenderjahres statt. Das Winter-Transferfenster ist also die Haupt-Transferperiode zwischen zwei Spielzeiten. Deshalb dauert die Transferperiode dort länger.

Hier findet Ihr die Transferfristen ausgewählter Länder:

Land ab wann bis wann Deutschland 1. Januar 2020 31. Januar 2020 Spanien 2. Januar 2020 31. Januar 2020 England 1. Januar 2020 31. Januar 2020 Italien 2. Januar 2020 31. Januar 2020 Frankreich 1. Januar 2020 31. Januar 2020 Portugal 3. Januar 2020 2. Februar 2020 Niederlande 3. Januar 2020 31. Januar 2020 Türkei 4. Januar 2020 31. Januar 2020 USA 12. Februar 2020 5. Mai 2020 Russland 22. Januar 2020 21. Februar 2020 China 1. Januar 2020 28. Februar 2020 Japan 4. Januar 2020 27. März 2020

Hier findet Ihr die ausführliche Liste der FIFA.

Transfers im Winter: Dürfen die Spieler im Europapokal spielen?

Lange Zeit durften Spieler, die im Winter den Verein wechselten, nicht im Europapokal für ihren neuen Klub spielen, wenn ihr Ex-Klub im selben Wettbewerb vertreten war. Diese Regel wurde Im Sommer 2018 aufgelockert.

Mittlerweile dürfen die noch verbliebenen Vereine vor der K.o.-Runde in der Europa League oder der Champions League bis zu drei Spieler nachnominieren - ohne jegliche Beschränkung.

Tranfermarkt: Bereits getätigte Transfers im Winter 2019/20

Einige Wechsel wurden bereits bekanntgegeben. Hier findet Ihr eine Auswahl von Top-Transfers in der aktuellen Winter-Transferperiode.