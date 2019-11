Kroatien - Georgien: Freundschaftsspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während der letzte Spieltag der EM-Qualifikation stattfindet, treten Kroatien und Georgien heute in einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Testspiel live: Wo und wann spielen Kroatien und Georgien heute?

Das Freundschaftsspiel zwischen Kroatien und Georgien findet heute im Stadion Aldo Drosina statt. Knapp 9.000 Fans finden dort Platz, um 18 Uhr geht es los.

Freundschaftsspiel zwischen Kroatien und Georgien heute live im TV und Livestream

Eine TV-Übertragung des heutigen Freundschaftsspiels gibt es nicht, DAZN hat sich die Rechte an der Partie gesichert. Der Streamingdienst beginnt seine Sendung kurz vor dem Anpfiff und kann auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten empfangen werden.

Darüber hinaus könnt Ihr heute auf DAZN alle EM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung sehen, am Wochenende geht es dann im Ligabetrieb mit der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga und MLS weiter. Außerdem hat DAZN noch die Champions League, die Europa League, US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL) und vieles mehr im Programm.

Das alles bekommt Ihr schon ab 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro jährlich.

Testspiel zwischen Kroatien und Georgien: Zahlen und Fakten

In diesem Jahr ist Kroatien noch in keinem Länderspiel torlos geblieben. Seit fünf Länderspielen ist die Mannschaft außerdem ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden)

Georgien hingegen konnte im gesamten Kalenderjahr 2019 erst zweimal überhaupt gewinnen. Beide Siege kamen in der EM-Qualifikation, wo sie Gibraltar mit 3:0 und 3:2 schlugen, zustande.

Die beiden Nationen trafen bislang erst zweimal auf dem Rasen aufeinander. Die Bilanz könnte viel ausgeglichener kaum sein - sie gewannen jeweils eine Partie, das Torverhältnis beträgt 2:2.

Kroatien in Gruppe E der EM-Qualifikation

Der Vizeweltmeister von 2018 setzte sich auch in der EM-Quali souverän durch. In Gruppe E steht Kroatien mit 17 Punkten uneinholbar an der Tabellenspitze.

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Kroatien 8 5 2 1 +10 17 2 Ungarn 7 4 0 3 -1 12 3 Wales 7 3 2 2 +2 11 4 Slowakei 7 3 1 3 +0 10 5 Aserbaidschan 7 0 1 6 -11 1

Georgien in Gruppe D der EM-Quali

Für Georgien sieht es hingegen etwas düsterer aus. In einer Gruppe mit der Schweiz und Dänemark konnte sich das Team nicht durchsetzen und belegt nach acht Spielen den vorletzten Platz.