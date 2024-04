3:2 nach 0:2: Giulia Gwinn und Klara Bühl wenden Blamage für DFB-Frauen in Österreich ab

Giulia Gwinn vom FC Bayern erstmals DFB-Kapitänin

In Abwesenheit der am Knie verletzten Alexandra Popp führte Gwinn die verjüngte deutsche Auswahl erstmals als Kapitänin an. Im Sturm übernahm Lea Schüller (beide FC Bayern) Popps Position. "Wir wollen spielbestimmend sein und werden versuchen, das Spiel von Anfang an in die Hand zu nehmen", hatte Hrubesch vor der Partie erklärt.

Doch das ging bei der Neuauflage des EM-Viertelfinales von 2022 (2:0) zunächst gründlich schief. Die hochmotivierte ÖFB-Auswahl mit sechs aktuellen und fünf ehemaligen Bundesliga-Profis in der Anfangsformation startete druckvoll, die Deutschen fanden gegen das kluge Pressing überhaupt nicht ins Spiel.

Bei einem Abschluss der Kölnerin Celina Degen (6.) war Merle Frohms in ihrem 50. Länderspiel erstmals gefordert. Wenig später war die Nationaltorhüterin aber machtlos.

Sara Doorsoun, Vertreterin der verletzten Abwehrchefin Marina Hegering (Muskelfaserriss), vertändelte am Strafraum gegen Campbell den Ball - die Stürmerin stocherte sich durch und ließ aus kurzer Distanz nichts anbrennen.