Teure Vertragsverlängerung im Sommer: Manchester United müsste Erik ten Hag eine fette Abfindung zahlen

Manchester United: Erik ten Hag bekommt Galgenfrist von zwei Spielen

Nun haben die Red Devils trotz Ausgaben von mehr als 200 Millionen Euro für neue Spieler im Sommer den schlechtesten Start ihrer Premier-League-Geschichte hingelegt und belegen mit zwei Siegen aus den ersten sechs Spielen den zwölften Tabellenplatz. Das 0:3 am Sonntag im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur war ein spielerischer Offenbarungseid, weswegen viele Fans ten Hags Kopf fordern und Ex-Spieler sowie TV-Experten Trainer und Mannschaft zerreißen.

Ten Hag übte sich nach der Pleite am Sonntag in Durchhalteparolen und appellierte, man sitze gemeinsam in einem Boot. Laut eines Berichts der Manchester Evening News bekommt der 54-Jährige die Chance, das Ruder noch rumzureißen. In den nächsten beiden Spielen gegen Porto am Donnerstag und Aston Villa am Sonntag solle ten Hag auf jeden Fall noch auf der Bank sitzen.