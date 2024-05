Ein minimaler Hauch von Vizekusen! Bayer 04 Leverkusen verspielt womöglich einmalige Chance

Bayer Leverkusen hat Größe bewiesen. Mit einer unglaublichen Serie von 51 Spielen ohne Niederlage im Rücken trat das Team im Finale der Europa League an. Ein 52. Spiel sollte nicht hinzukommen. Atalanta siegte verdient mit 3:0 – auch in der Höhe ging das Ergebnis in Ordnung. "Extrem bitter" waren die beiden Worte, die anschließend am häufigsten von Leverkusener Seite zu hören waren.

Extrem bitter auch deshalb, weil die Werkself eine historische Chance verpasst hat. Vielleicht sogar eine einmalige Chance. Denn so herausragend die Saison von Bayer Leverkusen auch war, so unwahrscheinlich ist es, dass sie das nochmal wiederholen können.

Solche Serien sind im Fußball selten. Sie hängen zudem am seidenen Faden. Auch Leverkusen benötigte zahlreiche Last-Minute-Siege, um sie am Leben zu halten. Siege, die das Team zusammengeschweißt und den Lauf eher verstärkt haben. Doch das Pendel wird irgendwann in die andere Richtung ausschlagen.

Das bedeutet nicht, dass der große Absturz von Leverkusen bevorsteht. Es bedeutet aber, dass die Mannschaft ihren Höhepunkt womöglich hinter sich hat. Das liegt in der Natur der Sache. Es liegt auch in der Natur eines Klubs, der trotz starker Arbeit in den vergangenen Jahren nicht zu den absoluten Top-Vereinen in Europa zählt.

Schlüsselspieler werden in den kommenden Monaten und Jahren wechseln, auch Trainer Xabi Alonso wird eher früher als später die Herausforderung bei einem der Elite-Klubs suchen. Lange wird sich Bayer also nicht ganz oben halten können. Umso wichtiger wäre es gewesen, diese eine Saison zu krönen. Die eine Saison, die dieser Klub so vielleicht nie wieder erleben wird.