West Ham United und der SC Freiburg stehen sich heute in der Europa League gegenüber. Wir verraten, wir Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase treffen am heutigen Donnerstag, den 14. Dezember, West Ham United und der SC Freiburg aufeinander. Es handelt sich dabei um das letzte Gruppenspiel, ehe es mit der K.o.-Phase weitergeht. Die Partie geht um 21 Uhr los und wird im London Stadium, der Heimstätte der Hammers, ausgetragen.

Auf dem Spiel steht heute Platz eins der Gruppe A und damit auch der direkte Einzug ins Achtelfinale. Beide Mannschaften liegen nämlich bei zwölf Punkten. Im Hinrundenduell mussten sich die Breisgauer 1:2 geschlagen geben.

© getty

West Ham United vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Um die Übertragung des finalen Gruppenspiels kümmert sich RTL. Der Privatsender stellt dazu sowohl eine Free-TV- als auch eine Livestream-Übertragung zur Verfügung. Für die Sendung im Free-TV müsst Ihr um 20.45 Uhr einschalten, um nichts von der Vorberichterstattung zu verpassen, bei der Laura Wontorra die Moderation übernimmt. Kommentiert wird das spätere Spielgeschehen von Steffen Freund und Marco Hagemann. Lothar Matthäus fungiert als Experte.

Der parallel dazu laufende Livestream bei RTL+ ist nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement abrufbar. Dafür könnt Ihr zudem auch die Konferenz freischalten, die neben Europa-League-Spielen auch die Conference League beinhaltet.

West Ham United vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX tickert die Partie für Euch live mit, so wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in London geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen West Ham und Freiburg.

West Ham United vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: West Ham United vs. SC Freiburg

West Ham United vs. SC Freiburg Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 6 (Gruppenphase)

6 (Gruppenphase) Datum: 14. Dezember 2023

14. Dezember 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: London Stadium (Olympic Stadium) (London)

London Stadium (Olympic Stadium) (London) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe A