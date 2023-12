Der SC Freiburg bestreitet gegen West Ham United sein letztes Gruppenspiel in der Europa League. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

West Ham United - SC Freiburg 1:0 Tore: 1:0 Kudus (14.)

Aufstellung West Ham: Fabianski - Emerson, Aguerd, Mavropanos, Coufal - Ward-Prowse, Alvarez, Soucek - Paqueta, Bowen, Kudus

Aufstellung Freiburg: Atubolu - Makengo, Gulde, Ginter, Sildillia - Grifo, Höfler, Eggestein, Doan - Gregoritsch, Sallai

Gelbe Karten: -



West Ham United vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker

16. Nach dem Tor bleiben die Hausherren dran, bestimmen derzeit das Geschehen auf dem Platz. Freiburg sammelt sich aber schnell wieder, wirkt defensiv jetzt wieder stabil. Nach vorn aber tut sich bei den Gästen gerade wenig.

14. Tooooor! WEST HAM UNITED - SC Freiburg 1:0. Aus dem Mittelkreis spielt Edson Alvarez den Steilpass. Mohammed Kudus startet im richtigen Moment, befindet sich nicht im Abseits. Die Bahn ist frei, der Ghanaer nimmt die Kugel mit der Brust an, marschiert in den Sechzehner und schießt aus halblinker Position mit dem linken Fuß vorbei an Noah Atubolu ins Tor. Der Offensivmann trifft zum dritten Mal in dieser Gruppenphase.

12. Insgesamt ist das bislang eine recht offene Angelegenheit. Jede Mannschaft hatte einen Torabschluss, wobei der von West Ham natürlich deutlich besser war. Der Ballbesitz ist gleich verteilt. Und auch bei den Zweikämpfen nimmt man sich nicht viel.

10. Dann sind die Gäste mal wieder am Zug. Ritsu Doan sucht von rechts den Weg in die Box, bleibt hängen und hätte gern eine Ecke. Die gibt es aber nicht.

7. Zunehmend übernehmen die Gastgeber das Kommando, sind immer ausgiebiger am Ball. Dauerhaft in der gegnerischen Hälfte können sich die Hammers allerdings nicht einnisten.

5. Auf der rechten Seite tritt Mohammed Kudus an, kommt zur Flanke. Diese landet über Umwege halblinks an der Strafraumgrenze bei Lucas Paqueta. Der fackelt nicht lange und wuchtet seinen Rechtsschuss an die Querlatte.

3. Auch weiterhin wirken die Gäste aktiver. Dann ergreifen die Hausherren ihre erste Chance auf einen Umschaltmoment. Grifo aber macht den weiten Weg mit zurück, schirmt gut ab. Und so versandet der Angriff schnell.

1. Freiburg legt gleich den Vorwärtsgang, erarbeitet sich über eine Flanke von Vincenzo Grifo die erste Ecke. Auch um die kümmert sich der Deutsch-Italiener. Dessen hohe Hereingabe von rechts köpft Nicolas Höfler klar im Tor vorbei.

1. Soeben ertönt der Anpfiff im London Stadium, die Gäste stoßen an.

vor Beginn Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. An der Pfeife agiert Joao Pinheiro. Der portugiesische FIFA-Referee baut auf die Unterstützung seiner Landsleute Bruno Jesus und Luciano Maia als Assistenten sowie Joao Antonio Ferreira Goncalves als Viertem Offiziellen. Mit der Videoüberwachung wurden Tiago Martins aus Portugal und Nejc Kajtazovic aus Slowenien betraut.

vor Beginn Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 1:0-Sieg in Wolfsburg zwei Veränderungen. Philipp Lienhart (muskuläre Probleme) und Merlin Röhl (Bank) sind nicht in der Freiburger Anfangsformation zu finden. Dafür beordert Christian Streich heute Manuel Gulde und Roland Sallai von Beginn an auf den Platz.

vor Beginn Im Vergleich zur 0:5-Niederlage am Sonntag beim FC Fulham nimmt David Moyes drei Wechsel vor. Anstelle von Aaron Cresswell, Kurt Zouma und Pablo Fornals (alle Bank) rücken Konstantinos Mavropanos, Emerson und Edson Alvarez in die Londoner Startelf.

vor Beginn West Ham kassierte am Sonntag eine böse 0:5-Schlappe beim FC Fulham. Damit endete eine Serie von sechs Pflichtspielen ohne Niederlage (fünf Siege). Im heimischen London Stadium ist der Tabellenneunte der Premier League aktuell vier Partien lang unbezwungen (drei Siege). Zu Hause hatte man letztmals Ende Oktober gegen Everton das Nachsehen (0:1). Drei Tage zuvor fing sich der Conference-League-Sieger seine einzige Pleite auf internationaler Bühne in Piräus ein (1:2). Wie für Freiburg gab es darüber hinaus vier Siege, die aber überwiegend knapp ausfielen.

vor Beginn Mit 17 erzielten Treffern (+12) ist der Bundesligist die torhungrigste Mannschaft dieser Gruppenphase. Abgesehen von der einen Niederlage gegen West Ham, haben die Männer von Christian Streich alle Spiele gegen Olympiakos und Backa Topola gewonnen, dabei zwei 5:0-Siege errungen. Wettbewerbsübergreifend ist Freiburg seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, hat zuletzt drei Siege ohne Gegentor eingefahren. Die letzte Niederlage geht auf ein 1:3 vor einem Monat in Leipzig zurück. In der Bundesligatabelle belegt man derzeit Platz 8.

vor Beginn Für den SC Freiburg stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Atubolu - Sildillia, Ginter, Gulde, Makengo - Eggestein, Höfler, Doan, Grifo, Sallai - Gregoritsch.

vor Beginn An dieser Stelle gilt unser Interesse den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zunächst der Mannschaftsaufstellung der Hammers: Fabianski - Coufal, Mavropanos, Aguerd, Emerson - Alvarez, Ward-Prowse, Kudus, Soucek, Paqueta - Bowen.

vor Beginn Beide Mannschaften können nach fünf Runden zwölf Punkte vorweisen und sind auf jeden Fall eine Runde weiter. Wer zieht jedoch direkt ins Achtelfinale, wer muss in die Zwischenrunde? Das wird heute entschieden. Das Hinrundenduell gewann West Ham mit 2:1.

vor Beginn Die Partie im London Stadium wird um 21 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen West Ham United und dem SC Freiburg.