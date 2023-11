SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Der SC Freiburg hat in der Europa League am 5. Spieltag der Gruppenphase Olympiakos Piräus zu Gast. Alles zur Übertragung der Partie im TV und im Livestream und wie Ihr sie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Europa League, SC Freiburg vs. Olympiakos: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der SC Freiburg empfängt am heutigen Donnerstag, 30. Oktober, in der Europa League Olympiakos Piräus. Die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase wird um 18.45 Uhr im Europa-Park-Stadion angepfiffen.

Freiburg führt die Tabelle der Gruppe A mit neun Zählern vor dem punktgleichen Team von West Ham United an. Olympiakos Piräus ist mit vier Punkten Dritter. Sollte der SCF heute nicht verlieren, wäre er zumindest schon einmal für die Zwischenrunde im kommenden Jahr qualifiziert. Die Entscheidung über Platz eins fällt auf jeden Fall am letzten Spieltag bei West Ham United. Alle Gruppenersten ziehen sofort ins Achtelfinale ein.

In der Hinrunde gewann Freiburg in Griechenland mit 3:2. Am vergangenen Samstag kam das Team von Trainer Christian Streich in der Bundesliga gegen Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 hinaus.

© getty Gegen Backa Topola feierte der SC Freiburg zuletzt zwei Siege in der Europa League.

Europa League: Der 5. Spieltag im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 18.45 Uhr SC Freiburg Olympiakos Piräus 18.45 Uhr TSC Backa Topola West Ham United 18.45 Uhr AEK Athen Brighton Hove Albion 18.45 Uhr Sparta Prag Betis Sevilla 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Sporting Lissabon 18.45 Uhr Sturm Graz Rakow Tschenstochau 18.45 Uhr Maccabi Haifa Stade Rennes 21 Uhr Olympique Marseille Ajax Amsterdam 21 Uhr Glasgow Rangers Aris Limassol 21 Uhr FC Liverpool Linzer ASK 21 Uhr FC Toulouse Union Saint-Gilloise 21 Uhr FC Villarreal Panathinaikos Athen 21 Uhr Sheriff Tiraspol Slavia Prag 21 Uhr Servette Genf AS Rom 21 Uhr Mode FK Qarabag Agdam 21 Uhr Häcken BK Bayer Leverkusen

SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Wenn immer donnerstags in der Europa League und der Conference gespielt wird, zeigt RTL live im Free-TV. Heute hat sich der Privatsender für das Conference-League-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Saloniki entschieden, weshalb es keine Livebilder im Free-TV von SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus gibt.

Live zu sehen ist SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus dafür auf der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+ im Livestream. Dieser beginnt wie der Livestream zur Konferenz mit Freiburg vs. Olympiakos um 18.10 Uhr. Mit der App RTL+ könnt Ihr Euch das Einzelspiel und die Konferenz auf Euer Handy, Tablet oder den Smart-TV holen. Kommentiert wird das Spiel von Robby Hunke und Experte Felix Kroos.

SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Wenn Ihr SC Freiburg vs. Olympiakos heute nicht im Livestream verfolgen könnt, empfehlen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker SC Freiburg - Olympiakos Piräus.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker 5. Spieltag Europa League.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe A