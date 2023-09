Anzeige PRÄSENTIERT VON

Zum Europa-League-Auftakt begegnen sich in der Gruppenphase Olympiakos Piräus und der SC Freiburg. Wir tickern die Partie live mit.

Olympiakos Piräus ist Freiburgs erste Hürde auf dem Weg zum Ziel Europa-League-K.o.-Phase. Schaffen die Breisgauer nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen den wichtigen Sieg im ersten Gruppenspiel der Saison? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der SC Freiburg kassierte in der Bundesliga zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Am vergangenen Samstag musste man sich trotz 2:1-Führung am Ende Vizemeister Borussia Dortmund doch noch mit 2:4 geschlagen geben. Einfacher wird der Spielplan ebenfalls nicht, heute kriegen es die Breisgauer am 1. Spieltag nämlich mit dem griechischen Tabellenführer zu tun. Wie schlägt sich das Team von Christian Streich.

vor Beginn Im Stadion Georgios Karaiskakis in Piräus ertönt um 21 Uhr der Anpfiff.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Europa-League-Gruppenspiels zwischen Olympiakos Piräus und dem SC Freiburg.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg: Europa League heute im TV und Livestream

Die Partie ist ab 20.40 Uhr im Free-TV bei RTL zu sehen. Nebenbei stellt der Privatsender im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zudem auch eine weitere Option, das Spiel live mitzuverfolgen, zur Verfügung. Folgendes Personal begleitet Euch durch das Spielgeschehen:

Moderatorin: Laura Papendick

Laura Papendick Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

