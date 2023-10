SC Freiburg, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Backa Topola vs. SCF im TV und Livestream?

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Die Europa-League-Reise des SC Freiburg geht heute mit einem Gruppenspiel gegen den serbischen Klub Backa Topola weiter. Wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier SPOX.

Der SC Freiburg kehrte durch den 2:1-Triumph in der Bundesliga gegen den VfL Bochum am vergangenen Samstag wieder auf die Siegerstraße zurück. Diesen Dreier wollen die Breisgauer nun als Sprungbrett für eine längere Serie nutzen - auch wettbewerbsübergreifend.

Am heutigen Donnerstag, den 26. Oktober, kriegt es der SCF nämlich in der Europa League mit dem serbischen Klub Backa Topola zu tun. Gespielt wird in der gleichnamigen Stadt im Norden Serbiens, um 18.45 Uhr ertönt dafür der Pfiff zum Anstoß.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 West Ham United 2 2 0 0 5:2 3 6 2 SC Freiburg 2 1 0 1 4:4 0 3 3 Olympiakos Piräus 2 0 1 1 4:5 -1 1 4 TSC Bačka Topola 2 0 1 1 3:5 -2 1

© getty Der SC Freiburg muss gegen Backa Topola ran.

Die Übertragungsrechte an der Europa League besitzt auch in dieser Saison der Privatsender RTL. Nichtsdestotrotz sind die meisten Spiele jedoch nicht im Free-TV zu sehen, dafür aber im Livestream bei RTL+. Dies ist auch heute bei Backa Topola gegen Freiburg der Fall.

Der Zugang zum Stream ist jedoch mit einer Kostenbarriere versperrt. Abhilfe schafft nur ein gültiges Abonnement. RTL+ stellt diesbezüglich gleich mehrere Abo-Optionen zur Verfügung, wobei die billigste Variante RTL+Premium mit monatlichen Kosten in Höhe von 6,99 Euro ist.

Die, die das Livestream-Angebot von RTL+ nicht wahrnehmen können, haben die Möglichkeit, bei SPOX auf unseren Liveticker auszuweichen und so von Anfang bis Ende live mit dabei zu sein.

Hier geht es zum Liveticker Backa Topola vs. SC Freiburg.

Begegnung: Backa Topola vs. SC Freiburg

Backa Topola vs. SC Freiburg Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: 26. Oktober 2023

26. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: TSC Arena (Backa Topola, Serbien)

TSC Arena (Backa Topola, Serbien) Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

