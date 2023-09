Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Der SC Freiburg ist heute in der Europa League zu Gast bei Olympiakos Piräus. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Bundesliga läuft es bislang noch nicht wirklich nach Plan für den SC Freiburg. Den guten Start mit zwei Siegen zum Auftakt machte man in den vergangenen Wochen mit zwei Pleiten in Folge zunichte. Am Samstag gab man gegen Borussia Dortmund zudem eine 2:1-Führung her und verlor zum Schluss noch mit 2:4.

Am heutigen Donnerstag (21. September) ist das Team von Christian Streich jedoch nicht in der Bundesliga, sondern in der Europa League im Einsatz. Zum Beginn der Gruppenphase geht es auswärts im Georgios-Karaiskakis-Stadion in Piräus gegen den griechischen Tabellenführer Olympiakos. Um 21 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß.

© getty Der SC Freiburg kriegt es heute in der Europa League mit Olympiakos Piräus zu tun.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream

Auch in der Spielzeit 2023/24 werden nur die wenigsten Europa-League-Spiele im Free-TV übertragen. Olympiakos Piräus gegen Freiburg ist allerdings eines dieser wenigen Spiele. Der Sache hat sich nämlich der Rechteinhaber RTL angenommen, der die ersten Livebilder um 20.40 Uhr ausstrahlt. Mit dabei sind Moderatorin Laura Papendick, Experte Lothar Matthäus und die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Doch damit ist noch nicht alles gesagt. Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet der Privatsender das Duell auch im Livestream an. Dafür ist der Streamingdienst RTL+ verantwortlich, der ein kostenpflichtiges Abonnement fürs Zugreifen auf sein Angebot fordert.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Europa League im Liveticker

Zu guter Letzt könnt Ihr die Partie dank SPOX auch im Liveticker mitverfolgen. So verpasst Ihr ebenfalls keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker Olympiakos vs. SC Freiburg.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 1

1 Datum: 21. September 2023

21. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Georgios Karaiskakis, Piräus

Georgios Karaiskakis, Piräus TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

