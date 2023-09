Bayer Leverkusen vs. BK Häcken heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Bayer Leverkusen und der BK Häcken stehen sich heute in der Europa-League-Gruppenphase gegenüber. In diesem Artikel wird erklärt, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der Bundesliga läuft es für die Werkself aktuell hervorragend. Nach vier Spielen führt man die Tabelle mit zehn Punkten an, zuletzt holte man auswärts gegen den FC Bayern München ein 2:2-Unentschieden. In der Europa League wollen die Leverkusener nun auch das Fundament für eine erfolgreiche europäische Saison legen. In der vergangenen Saison scheiterte man erst im Halbfinale an der AS Rom, was ist diese Saison drin?

Zum Auftakt der Gruppenphase spielt Bayer Leverkusen am heutigen Donnerstag (21. September) gegen den schwedischen Klub BK Häcken. Der Ball in der Leverkusener BayArena rollt ab 18.45 Uhr.

© getty Bayer Leverkusen kriegt es mit dem BK Häcken zu tun.

Bayer Leverkusen vs. BK Häcken heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen auch in dieser Spielzeit bei der RTL Mediengruppe. Im Free-TV bei RTL ist jedoch trotzdem nur ein kleiner Teil zu sehen, auch die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BK Häcken ist nicht Teil dieses Free-TV-Pakets. Stattdessen müsst Ihr bei RTL+ vorbeischauen, wenn Ihr die Begegnung nicht verpassen wollt.

Der kostenpflichtige Streamingdienst RTL+ kümmert sich im Laufe der Saison um zahlreiche Europa-League-Spiele, darunter auch um Leverkusen vs. Häcken. Heute sind gleich fünf Einzelspiele zu sehen, dazu wird eine Konferenz, die auch die Conference League beinhaltet, angeboten. Das RTL+-Premium-Abo kostet monatlich 6,99 Euro.

Bayer Leverkusen vs. BK Häcken heute live, Übertragung: Europa League im Liveticker

Auch wir bei SPOX sind heute beim Start der Europa-League-Saison mit dabei, wir beschreiben das Geschehen in Leverkusen in Form eines Livetickers detailliert mit. Dies gilt auch für die restlichen Spiele, die heute stattfinden.

Hier geht es zum Liveticker Bayer Leverkusen vs. BK Häcken.

Bayer Leverkusen vs. BK Häcken heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. BK Häcken

Bayer Leverkusen vs. BK Häcken Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 1

1 Datum: 21. September 2023

21. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die heutigen Gruppenspiel auf einen Blick